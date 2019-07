Escapamento de moto é intestino, tolos!

Moro na beira da Manoel Dias da Silva, na Pituba. Por isso, todo dia sou submetido a uma espécie de tortura auditiva. É que os pilotos de motos potentíssimas, talvez novos ricos necessitados de afirmar que têm dinheiro, no seu complexo de inferioridade, em sua falta de conteúdo e na sua dileção excessiva pelo dinheiro, passam a soprar seus aceleradores dos escapamentos das motos cujo miolo foi tirado, a fim de fazer barulho,

Dão, assim, enormes PUNS. Sim, puns, porque escapamento, por analogia, é “órgão excretor”. E, para fazer um Pun, que significa “trocadilho”, em Inglês, faço este “trocadalho do carilho”: chamem-nos Alan Prout, ao invés do corredor Alan Prost, porque Prout, em Francês, língua do automobilista, significa PEIDO. Ora, imbecis, miolo é bom, frívolos, tanto o das motos, que vocês tiram (cadê a SET para multar?) quanto o que falta à cabeça de vocês, dentro da qual só tem fumaça excretada, para dizer o mínimo. MULTA, SET! ,

Luiz Muricy Cardoso é jornalista