Escola integral: mais chance de passar no vestibular e promessa de salários melhores

Uma pesquisa feita pelo Laboratório de Pesquisa e Avaliação em Aprendizagem da Fundação Getúlio Vargas (Learn/FGV) e pelo Instituto Sonho Grande analisou que passar mais tempo na escola e participar de atividades extracurriculares aumenta a chance de estudantes do ensino médio serem aprovados no vestibular. Além disso, eles também terão, em média, um salário maior do que os demais ao ingressar no mercado de trabalho.

Segundo o levantamento, alunos formados em escolas de tempo integral têm 63% a mais de chance de ingressar no ensino superior. Em contrapartida, os de escolas de tempo parcial têm 46%. Em relação ao salário, ter cursado o ensino médio em escolas de tempo integral confere R$ 265 a mais de rendimento, o que corresponde a 18% do salário mensal médio. Ou seja, enquanto os jovens que cursaram o ensino médio em escolas de tempo parcial ganham, em média, R$ 1.452,22, os egressos de escolas em tempo integral recebem R$ 1.717,66.

A educação em tempo integral obedece o currículo regular e traz ainda outros elementos. “Os alunos tomam banho, fazem as lições, brincam e dormem”, lista a direção da Escolinha Borboleta Pintora. Pela manhã, os estudantes são acompanhados por uma professora e, pela tarde, podem ficar mais à vontade. Além de fazer as atividades básicas que eles teriam que fazer normalmente se voltassem para casa, os estudantes ainda têm acesso a atividades extracurriculares, como ballet, capoeira e aula de música.

Aumentar o percentual de estudantes e de escolas com oferta de educação em tempo integral no Brasil é uma das metas do Plano Nacional de Educação, Lei 13.005/2014, que estabelece objetivos e estratégias para a educação até 2024. Por proporcionar mais horas de permanência na escola, incluir outras atividades e refeições, as mensalidades das escolas integrais são mais altas. O investimento, muitas vezes, inviabiliza o projeto para alguns pais, mesmo os que precisam optar por esta opção por questões de trabalho.

“Trabalho o dia todo e não posso contar com ajuda da minha família”, pontua Isabella Nobre, 28 anos, mãe de Gael, de 3 anos. A analista comercial está satisfeita pela segurança de poder deixar o filho em um ambiente seguro. “A escola é de qualidade e me oferece todo suporte em relação ao cuidado, aprendizagem e bem-estar dele. Ele ama a escola. Por ele, nem iria embora”, conclui.

