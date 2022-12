Escola municipal do Jardim das Margaridas é invadida e tem equipamentos danificados

A Escola Municipal Jardim das Margaridas, localizada no bairro de mesmo nome, em Salvador, foi invadida neste final de semana e teve diversos equipamentos de uso diário danificados. A situação foi constatada na manhã desta segunda-feira (5), quando os primeiros funcionários chegaram à unidade para o trabalho, na Rua Joaquim Ferreira.

De acordo com a Secretaria Municipal da Educação (Smed), nenhum objeto foi levado, no entanto, 4 TVs, portas, hidrante, geladeira e bebedouros, além de itens da merenda escolar foram vandalizados. Imagens registradas pela reportagem do CORREIO, que visitou a unidade escolar, mostram o local sujo e com diversos ovos quebrados na área da cozinha. Em outras salas, gavetas de armários aparecem jogadas ao chão.

Por meio de nota, Smed informou que a equipe de manutenção da unidade escolar está fazendo o levantamento dos danos para que ocorra a reposição dos itens deteriorados. Por conta da invasão, as atividades escolares foram suspensas, impedindo a rotina escolar de 700 estudantes. Não há data prevista para o retorno.

A direção escolar informou ter registrado um Boletim de Ocorrência junto à 10ª Delegacia, localizada no bairro de Pau da Lima. Procurada pelo CORREIO, a Polícia Civil afirmou não ter localizado o registro até a publicação desta matéria.

Veja a nota enviada pela Smed na íntegra:

“A Secretaria Municipal da Educação (Smed) está ciente do ocorrido na Escola Municipal Jardim das Margaridas. A unidade foi invadida no final de semana por vândalos e conforme a gestão escolar, o Boletim de Ocorrência (BO), já foi registrado e aguardam a perícia. Segundo a Direção, vários equipamentos foram danificados: 4 TVs, portas, merenda escolar, hidrante, geladeira e bebedouros. A equipe de manutenção da Smed está fazendo o levantamento dos danos para fazer a reposição o mais breve possível para que as atividades sejam retomadas. Devido a esse ato de vandalismo que prejudicou a rotina escolar, mais de 700 alunos estão sem aula.”