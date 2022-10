Escola municipal suspende aulas após ameaça de massacre em Salvador

Uma ameaça fez as aulas na Escola Municipal Julieta Viana serem suspensas na manhã desta quarta-feira (5). Segundo a Polícia Militar, uma equipe da 37ª Companhia Independente (CIPM) foi até o local depois de ser informada que a diretora da unidade, que fica na Caixa D'Água, recebeu um e-mail com as ameaças. O autor da mensagem se identificou como ex-aluno.

A direção foi orientada a registrar o caso na delegacia. A PM reforçou o policiamento na região, informou a corporação em nota. Até o momento, nenhum ato de violência foi registrado após a ameaça.

Uma mãe contou à TV Bahia, sem se identificar, que os pais foram acionados para que buscassem os filhos no colégio cerca de 1h depois do início da aula, por volta das 8h30. "Foi pânico. Nossas crianças vulneráveis, a partir de 3 anos de idade, educação infantil e ensino fundamental. Recebemos e-mail da escola informando para pegar correndo nossas crianças, porque receberam e-mail informando que um ex-aluno iria causar um massacre", contou ela, que é mãe de um menino de 6 anos.

A Secretaria Municipal da Educação (Smed) informou que está tomando as devidas providências em relação ao caso. "Por questões de segurança a diretoria registrou boletim de ocorrência e solicitou apoio à Ronda Escolar que está nos arredores da unidade", diz nota da pasta.

Estudam na unidade 419 alunos. A secretaria não informou quando as aulas devem ser retomadas.

O caso foi registrado na 2ª Delegacia (Liberdade), que agora apura o caso. "Diligências estão sendo realizadas e correm em sigilo, para preservar o andamento do inquérito policial", informou a instituição.