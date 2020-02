Escola no IAPI começa a ser reconstruída com investimento de R$ 2,5 milhões

A reconstrução do Centro Municipal de Educação Infantil (Cmei) Semente do Amanhã, no IAPI, marcou a retomada do programa de modernização da rede pública de ensino da capital baiana. Nesta quinta-feira (20), o vice-prefeito Bruno Reis acompanhou a demolição da antiga estrutura em pré-moldado e autorizou o início das obras da nova unidade educacional, que conta com investimento de R$ 2,5 milhões.

Ao lado do secretário de Educação, Bruno Barral, e dos vereadores Sabá, Sérgio Nogueira, Carlos Muniz, Daniel Rios e Maurício Trindade, Bruno Reis disse que a Prefeitura investe quase 30% dos recursos municipais na rede pública de ensino. “Estamos entregando à cidade uma nova escola por semana. Vamos também iniciar a construção de uma unidade educacional toda semana. Só neste ano, vamos inaugurar 26 escolas em Salvador”, afirmou.

De acordo com vice-prefeito, o Cmei Semente do Amanhã deverá ser construído em 10 meses. A unidade educacional terá oito salas de aula climatizadas, com ar-condicionado, além de brinquedoteca, áreas de acolhimento, espaço coberto e descoberto para a recreação dos alunos, parque infantil e diretoria. “Vamos dar dignidade e transformar o presente e o futuro dessa criançada”, assinalou.

Bruno Reis durante a autorização para início da obra (Foto: Betto Jr/ CORREIO)

A administração municipal já modernizou 241 escolas da rede pública de Salvador. Nesta fase do programa, a Prefeitura vai investir mais de R$ 30 milhões para reconstruir oito unidades e construir uma nova pré-escola, no Jardim das Margaridas. As obras criarão quase 1,7 mil vagas, especialmente na Educação Infantil. Até o final de 2020, mais de 60% das unidades escolares estarão renovadas.