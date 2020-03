Escola reduz mensalidade em 30% por conta da pandemia

Desde o último dia 18, as portas da escola Cresça e Apareça, no Rio Vermelho, estão fechadas. Assim como aconteceu com todas as outras escolas de Salvador, foi preciso interromper as aulas presenciais para respeitar um decreto municipal com medidas de combate ao coronavírus. O diferente, neste caso, foi a forma como a instituição resolveu encarar a situação: cada pai recebeu um desconto de 30% na mensalidade escolar enquanto as aulas tiverem que ser à distância.

Os 90 alunos da instituição – que atende crianças de 4 meses a 5 anos – seguem recebendo conteúdo em vídeo para ajudar os pais com atividades no período de quarentena. Além disso, um comunicado foi enviado na última terça-feira (23) informando sobre a redução do valor cobrado enquanto durar o afastamento. “Acreditamos que com empatia e amor, sairemos todos fortalecidos desta situação. Juntos somos mais fortes”, diz o comunicado assinado pelo diretor administrativo-financeiro da escola, Martial Câmara.

Para tomar a decisão, foram necessárias algumas horas de reunião e muita conta. “Pensamos em qual seria a medida justa para manter a saúde financeira da escola, garantir os empregos dos colaboradores e ainda assim ser justo com as famílias que também estão apreensivas nesse momento”, explica Mariana Morgenroth, gestora da instituição. A escola conta com equipe de 37 funcionários e uma das variáveis incluídas no cálculo foi a manutenção dos empregos.

Foram então considerados ausência de alguns gastos em decorrência do fechamento temporário do espaço físico da escola: com contas de água e luz mais baratas, por exemplo, foi possível determinar a redução. “Se a gente espera que os pais tenham empatia e continuem pagando a escola, porque não ter o mesmo por eles e oferecer a ajuda que podemos”, acredita a gestora.

Resultado

Os resultados da medida – inclusive no que diz respeito à efetivação dos pagamentos – ainda não podem ser medidos, já que o vencimento dos boletos enviados com desconto é apenas no próximo dia 3. Mesmo assim, a escola decidiu agir rápido diante da situação. “É uma decisão arriscada, nós sabemos, porque não dá para prever o quanto de inadimplência esse momento vai gerar. Mas fizemos baseados nos nossos princípios mesmo, e em um senso de justiça. Tá todo mundo se apertando e precisando se ajudar, foi o jeito de fazer a nossa parte”, acredita Mariana.

Se os pagamentos ainda demoram uns dias para chegar, a iniciativa já repercutiu positivamente entre os pais dos alunos. “Foi uma surpresa ver empresários preocupados com seus clientes dessa forma. A escola tem gente de várias condições e com certeza para muitos isso vai fazer diferença. É um alento ter essa preocupação diminuída em um momento tão conturbado” opina Lucio Sarno, pai da aluna Laura, de 4 anos.

“Essa sempre foi uma escola preocupada com o entorno, que sempre fez várias ações que me encantaram, e essa medida só me fez reafirmar a escolha que fiz pra escola da minha filha”, completa Mariana Cotrim, mãe de Alice, de 5 anos.

Para a direção, era preciso fazer o que estava ao alcance. “Tomamos essa decisão baseados na nossa realidade, nas nossas possibilidades. E sabemos que não é igual para toda escola. Mas é um momento de crise, onde todo mundo está na corda bamba, e precisamos nos abraçar mesmo que a distância”, finaliza a diretora.

Aprenda a entreter as crianças em casa

Com a pandemia de coronavírus que se espalha pelo mundo, recomendação de quarentenas ou isolamento e escolas fechadas, muitos pais estão diante de um desafio: como manter os filhos entretidos enquanto trabalham remotamente, sem perder a sanidade.

Mesmo que a criança tenha dezenas de opções de entretenimento ao redor, o risco de você ouvir “Eu estou entediada!” é grande. Mas não se preocupe: para ajudar a distrair os pequenos, e de quebra encaixar algum conteúdo educacional, elaboramos esta lista com algumas sugestões de vídeos, músicas, apps e a atividades para crianças de todas as cidades. Você pode nos agradecer depois.

É muito tentador sentar os pequenos na frente da TV (ou entregar um tablet), abrir o YouTube e pensar “Pronto! Problema resolvido!”. Embora tenha muito conteúdo de qualidade para as crianças (listamos alguns destaques neste artigo), a plataforma é governada por algoritmos que muitas vezes podem recomendar material inadequado ou até mesmo perigoso para elas.

Mesmo apps considerados “seguros” como o YouTube Kids não estão livres do problema, seja por acidente ou devido a pessoas mal-intencionadas que manipulam a plataforma para fazer seus vídeos chegarem às crianças.

O mesmo pode ser dito sobre smartphones e tablets, favoritos da garotada. Jogos e apps infantis podem conter anúncios enganosos, projetados para fazer com que as crianças gastem dinheiro ou que levam a conteúdo inapropriado. Tudo o que é preciso é um clique curioso ou distraído e você poderá ter um problema nas mãos.

O ideal é acompanhar as crianças nestas atividades. Se você não puder fazer isso, pelo menos sente-se perto de onde elas estão para que possa ficar de olhos (e ouvidos) abertos de tempos em tempos para o que está acontecendo.





1 - Contação de Histórias

Que criança não adora uma história bem contada? Se você não tem o “dom” para isso saiba que há canais no YouTube mantidos por contadoras profissionais, com dezenas de histórias que certamente irão prender a atenção dos pequenos. Duas de nossas recomendações são o Fafá conta histórias e o Varal de histórias, que são atualizados frequentemente e tem um bom acervo. Se quiser mais, uma busca por “contação de histórias” certamente trará muito mais opções.

2 - Passeios virtuais

Se as crianças não podem ir ao zoológico, que tal levar o zoológico até elas? O zoo de San Diego, nos EUA, tem várias webcams mostrando ao vivo tudo o que acontece com vários de seus animais, incluindo Coalas, Girafas, Tigres e muito mais. Mas se você tem um “peixinho” em casa, talvez o aquário de Monterey Bay, nos EUA, seja mais interessante. Lá você pode observar, também ao vivo, florestas de algas, corais, cardumes de peixes e as adoráveis lontras marinhas. Já o canal ZooBorns tem vídeos fofíssimos de filhotes das mais variadas espécies, de zoológicos conceituados do mundo todo. Ótima pedida para aqueles mais curiosos, que sempre quiseram saber como é um filhote de canguru.

3 - Apps lúdicos

Há muitos aplicativos para entreter os pequenos, mas é necessário cuidado já que muitos tem anúncios e mecânicas que induzem a criança a gastar dinheiro e podem levar a conteúdo inadequado. Um raro porto seguro são os muitos apps da Toca Boca, empresa sueca focada no “poder da brincadeira”. Seus apps são feitos considerando a perspectiva das crianças e de uma forma que encoraja a exploração, sem um jeito “certo” ou “errado” de brincar. Gráficos e sons são bem produzidos e tem uma personalidade única, e os jogos escondem várias surpresas para os mais curiosos. Os temas são os mais variados possíveis: a criança pode ser um veterinária em Toca Pet, cozinheiro em Toca Kitchen, assombrar uma família em Toca Boo ou explorar uma cidade virtual em Toca Life. A maioria dos apps custa R$ 12,90, mas também há opções grátis.

4 - Atividades para todos

Canalizar a energia criativa das crianças em alguma atividade é outra forma de mantê-las entretidas. Um bom ponto de partida para encontrar ideias e projetos é o Manual do Mundo, canal do YouTube apresentado por Iberê Thenório e Mari Fulfaro, que há mais de 10 anos traz experiências, curiosidades e apresenta as ciências de forma divertida. Recomendo as playlists Experiências e projetos de física com eletricidade, com 47 vídeos, e Experiências de química, física e biologia para fazer em casa, com nada menos que 405 vídeos. O canal também está distribuindo gratuitamente, até o dia 30 de março, o livro “Dúvida Cruel”, com 80 respostas para as perguntas mais “cabeludas”. Para as crianças menores, uma boa fonte de projetos divertidos é o canal Slime Sam Sapeca, apresentado por um simpático slime falante, o Sam, e sua humana Sue. Mas há um porém: além de projetos e tutoriais, o canal também tem muitos vídeos de “unboxing” de brinquedos, que podem incentivar o consumismo. O melhor aqui é selecionar os vídeos que mais lhe interessam e montar uma playlist separada, em vez de deixar a criança solta pelo canal. Se você quer tirar as crianças da frente de uma tela tem no site SmartKids uma boa opção. Lá você encontra jogos, atividades e desenhos para colorir, que podem ser impressos e entregues para a criançada.

