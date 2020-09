Escola Sesc inscreve para programa gratuito de acompanhamento educacional

Vai até a sexta-feira (18) o prazo para inscrição no Programa de Tutoria Educacional a Distância da Escola Sesc de Ensino Médio. O programa tem 810 vagas disponíveis e vai oferecer aulas remotas a alunos prioritariamente da rede pública e com pouca renda familiar. Eles terão acesso a um suporte humanizado e personalizado. O programa é gratuito.

Para participar, é preciso estar matriculado regurlamente no Ensino Médio durante todo período do programa. Depois da inscrição, um sorteio vai acontecer no dia 29 de outubro para preencher as vagas e o resultado final será anunciado no dia 28 de janeiro de 2021. As inscrições podem ser feitas pelo site da Escola (clique aqui).

"Uma das nossas missões é o compromisso social com o futuro dos jovens brasileiros. E a pandemia nos ajudou a perceber que é possível levar esse compromisso para além dos nossos muros. O PTED é um programa que busca aumentar a aprendizagem com uso da tecnologia, mas a partir de uma educação humanizada e personalizada, para que esses jovens atendidos tenham educadores apaixonados pelo ensino, trabalhando juntos para realizar os sonhos dos alunos", explica o diretor da Escola Sesc, Luiz Fernando Barros.

Durante os três anos do Ensino Médio, os participantes do PTED terão apoio nas disciplinas curriculares, por meio de videoaulas e outras estratégias de aprendizagem disponibilizadas em uma plataforma digital completa e com acompanhamento direto de educadores experientes.

Além do suporte acadêmico, os jovens terão à sua disposição o acompanhamento tutorial com profissionais especializados, acesso a atividades culturais, apoio específico voltado ao Enem, palestras motivacionais, educacionais e de orientação de carreira.

Serviço:

Inscrições até 18 de setembro

Sorteio das vagas - 29 de outubro

Resultado final - 28 de janeiro 2021