Escola Social do Varejo abre 100 vagas em Salvador

O Instituto Walmart e o Instituto Aliança abrem na próxima segunda-feira, dia 17, as inscrições para novas turmas da Escola Social do Varejo (ESV), em Salvador. São 100 vagas, sendo 50 para o período matutino e outras 50 no vespertino. Podem participar da seleção jovens de 17 a 24 anos que estejam cursando o 3º ano do ensino médio na rede pública ou que já tenham concluído. Na primeira etapa, os candidatos devem preencher o formulário de inscrição online, disponível no seguinte link: http://bit.ly/esv2019ba002. As inscrições vão até 4 de julho ou até atingir 2 mil inscritos.

Provas e benefícios

O processo seletivo para a Escola Social do Varejo (ESV) prevê ainda prova escrita, dinâmica de grupo e entrega de documentação. O início das aulas está previsto para 20 de agosto. Os aprovados contarão com auxílio-transporte, material didático, uniforme e lanche. Cerca de 80% dos jovens que terminam a Escola Social do Varejo são inseridos no mercado de trabalho, a maioria em empresas de médio e grande porte.