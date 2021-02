Escola Social do Varejo abre 100 vagas para formação gratuita

Estão abertas as inscrições para 100 vagas do primeiro semestre da Escola Social do Varejo (ESV), programa do Instituto Grupo BIG desenvolvido em parceria com o Instituto Aliança. O prazo vai até 14 de fevereiro, às 23h59, ou até atingir a meta de 2 mil candidatos inscritos.

Os jovens vão ser capacitados para atuar no mercado varejista. Para participar da seleção, é necessário ter de 17 a 24 anos, ter concluído o Ensino Médio na rede pública e possuir renda familiar de até três salários mínimos. A ESV acontecerá integralmente por Educação a Distância (EaD) este semestre.

O curso é gratuito e o certificado é emitido pela Universidade Estadual do Ceará como curso de extensão. Após a etapa de formação, os jovens recebem apoio e orientação para inserção no mercado de trabalho.

Na primeira etapa, os candidatos devem preencher o formulário de inscrição online, disponível neste link. Ao fazer a inscrição, é preciso selecionar o período – manhã ou tarde – em que possa participar de aulas virtuais. As informações e resultados de todas as etapas serão divulgados no site do Instituto Grupo BIG e nas redes da ESV no Facebook e Instagram. Também serão criados grupos de WhatsApp especificamente para o processo seletivo.

Em função da pandemia do coronavírus, todas as etapas do processo seletivo serão feitas remotamente. Após a inscrição, será realizada uma triagem de adequação aos critérios estabelecidos (idade, escolaridade e renda) e a lista será divulgada no dia 17, após as 17h.

Após serem selecionados na triagem, os jovens vão fazer uma prova online de conhecimentos gerais de português e matemática, raciocínio lógico, tecnologia da informação e comunicação e um questionário de perfil pessoal. A prova será no dia 19 de fevereiro, das 10h às 12h.

Após esta etapa, os candidatos ainda vão passar por dinâmica de grupo virtual e entrevista individual. Também serão avaliados o interesse e a disponibilidade do jovem em atuar no varejo. O início das aulas está previsto para 15 de março.

Para realizar a matrícula, os candidatos aprovados precisam providenciar os seguintes documentos: RG, CPF, comprovante de residência, atestado de matrícula e boletim escolar, título de eleitor, foto 3x4, carteira de trabalho e, para os do sexo masculino, certificado de reservista do Exército Brasileiro ou CDI – Certificado de Dispensa de Incorporação.