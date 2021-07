Escolas da rede municipal de Mata de São João têm retorno presencial nesta segunda (5)

Os alunos da rede municipal de ensino de Mata de São João retornam às aulas nesta segunda-feira (5), após o recesso junino. Ao todo, as 36 unidades de ensino, entre creches e escolas, retomam suas atividades e darão prosseguimento ao ano letivo de 2021, O calendário deste ano será encerrado em 21 de dezembro.

Atualmente, a rede municipal matense de ensino possui cerca de 10 mil alunos matriculados em seu sistema. De acordo com o secretário de Educação, Alex Carvalho, embora as aulas iniciem na segunda-feira, os colaboradores mantiveram o foco no trabalho. “Durante esse período de recesso, nossos gestores e o corpo técnico permaneceram desenvolvendo todo trabalho necessário para garantir boas condições de receptividade para nossos alunos", afirma o gestor.

Em nota, a prefeitura informou que um monitoramento da Vigilância Epidemiológica de Mata de São João mostrou que as escolas municipais são ambientes completamente seguros para os alunos. Com pouco mais de um mês da volta às aulas presenciais (entre 10 de maio e 17 de junho), nenhum caso de contaminação pelo coronavírus foi registrado entre as crianças dos ensinos fundamental I, fundamental II e infantil.

Durante o período, 2.300 alunos frequentaram as 27 escolas e 9 creches da Sede, da Zona Rural e do Litoral. De acordo com a Secretaria de Saúde do Município, não houve nenhuma notificação de crianças das unidades de educação.

O protocolo de segurança sanitária adotado pelas secretarias de Educação e de Saúde prevê que, quem apresentar sintomas gripais permaneça em casa, realize o teste e informe à escola/creche que estuda.

Desde que as aulas presenciais retornaram, as equipes pedagógicas e os estudantes entenderam a rotina com os protocolos de segurança. Entre as principais normas implementadas nas unidades de ensino estão o uso obrigatório de máscara, lavagem constante das mãos, uso do álcool a 70% e o distanciamento social.

A Prefeitura de Mata de São João, por meio da SEDUC, iniciou a entrega de cerca de 10 mil máscaras de proteção e 10 mil garrafinhas de água aos estudantes da Rede Municipal. A ação tem o objetivo de prevenir a transmissão do coronavírus e proteger a saúde dos alunos.

As máscaras de proteção individual são confeccionadas em tecido e podem ser lavados e reutilizados. A garrafinha de água é fundamental nas escolas, pois além de proporcionar hidratação, tem o objetivo de barrar a contaminação, já que cada estudante terá a sua. A rede municipal matense tem cerca de 10 mil alunos.