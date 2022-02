Escolas da rede municipal terão pontos de vacinação contra covid-19

Além de marcar o reecontro entre alunos e professores, a volta às aulas da rede municipal de ensino de Salvador terá uma novidade: será possível se imunizar contra a covid-19. A estratégia será para ampliar o número de crianças vacinadas contra a doença na capital.

Uma equipe volante vai percorrer as unidades de ensino da rede e os pais que autorizarem terão os filhos imunizados. "A vacinação é uma decisão dos pais. Eles que devem entender se devem vacinar seus filhos. Vamos percorrer as escolas para que aqueles pais que desejam vacinar seus filhos, tenham acesso de forma mais fácil à vacina", explicou o prefeito Bruno Reis, durante a inauguração do Centro Municipal de Educação Infantil (Cmei) Nossa Luta, em Pernambués.

O prefeito também destacou a vacina express para as crianças, que permite o agendamento para que eles possam ser imunizados em casa.

Inauguração

Com investimento de R$3 milhões, o Cmei Nossa Luta foi completamente reconstruído e o antigo prédio em pré-moldado, que sofria com infiltrações, foi substituído por uma estrutura nova, moderna e aconchegante. Já o conjunto de ações envolve distribuição de kit escolar e fardamento, além da adoção da plataforma Indique e do programa Aprender pra Valer, dentre outras estratégias.

"É a sétima nova escola que estamos entregando, temos mais outras 16 em construção, outras 11 para iniciar, além de 128 escolas sendo reformadas e 29 sendo ampliadas. São R$300 milhões na parte estrutural das escolas. Não há como falar em educação de qualidade não tiver um ambiente confortável para o professor dar aula e os alunos aprenderam o conteúdo", disse.