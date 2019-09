Escolas e fanfarras se preparam para o desfile do 7 de setembro

Faltam três dias para o Desfile de 7 de Setembro e os últimos preparativos para o evento cívico estão sendo feitos pelos organizadores e participantes. É o caso das fanfarras da Polícia Militar da Bahia (PMBA) e do Colégio Estadual Ana Bernardes, que realizaram um grande ensaio na manhã desta quarta-feira (04), na Vila Militar, nos Dendezeiros, e na própria escola, em Cajazeiras VI.

Estudante ensaia para o dia do desfile (Foto: Elói Corrêa/ GOVBA)

Este ano, 600 policiais, além dos estudantes do Colégio e 30 crianças da creche participam do desfile. Além do efetivo humano, a Polícia Militar participa também com a tropa animal e motorizada. Eles vão fazer apresentação de músicas e demonstrações táticas para a população.

Cerca de 600 alunos do estado vão participar do evento (Foto: Elói Corrêa/ GOVBA)

As fanfarras das escolas municipais Helena Magalhães (Fahema), Teodoro Sampaio (Fantesa) e Barbosa Romeu (Bams’c) também irão participar do desfile. Ao todo, serão 270 estudantes. O desfile está previsto para as 9h, após a saída do cortejo militar, e a concentração será no Colégio Estadual Odorico Tavares, no Corredor da Vitória.

Fanfarras fazem parte da tradição da festa (Foto: Divulgação/ Secom)

As bandas passarão por ruas e pontos históricos de Salvador, tocando músicas variadas, como "Lilás", "Paz e Amor" e "Galeon", com o uso de instrumentos como trombone, cornetas, cornetões, bombardinos, trompetes, bumbo, surdo, caixa e pratos.

A atividade ensaiada, pelo menos três vezes por semana, envolve teoria e prática musical, civismo, dança e expressão corporal. As fanfarras recebem o apoio da Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Educação (Smed).