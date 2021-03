Escolas estaduais iniciam matrícula com transferências de estudantes da própria rede

Começou nesta segunda-feira (22) o processo de matrícula da rede estadual de ensino para o ano letivo 2020/21, que seguirá até o dia 14 de abril. De acordo com a Secretaria da Educação do Estado (SEC), esse primeiro dia foi dedicado exclusivamente à transferência de estudantes da própria rede estadual que irão mudar de escola.

O processo de transferência prossegue até o dia 14 de abril e só será realizado mediante agendamento prévio, por telefone, em qualquer escola da rede estadual, mesmo que não seja aquela em que o estudante vá estudar. A transferência também pode ser feita remotamente, por telefone, se a documentação do estudante estiver toda regularizada.

Para organizar melhor, as transferências estão sendo feitas por blocos de municípios, que fazem parte dos 27 Núcleos Territoriais de Educação (NTE). Por conta disso, os estudantes precisam consultar as datas, conforme o cronograma disponível no Portal da Educação (estudantes.educacao.ba.gov.br/matricula2021).

Manoel Vicente Calazans, superintendente de Planejamento Operacional da Rede Escolar, explica a logística adotada. “A logística da transferência de escola para estudantes da rede e a matrícula de alunos novos foi pensada para garantir a segurança das famílias, em parceria com a SAEB por meio do SAC Digital e da Prodeb. As vagas estão garantidas para todos que procurarem. Por tanto, não precisa fazer fila, nem aglomeração nas escolas. É importante ver o cronograma e as datas de transferência e matrícula de acordo com cada município e NTE. Todas as informações estão disponíveis no Portal da Educação, nas redes sociais da Educação Bahia e também nas escolas que podem ser contactadas por telefone. Todo o processo pode ser feito de forma ainda mais tranquila e segurança neste momento de pandemia”, afirmou.

Matrícula para alunos novos

Os alunos egressos de escolas municipais, federais ou privadas poderão fazer suas matrículas a partir desta terça-feira (23) até o dia 14 de abril, pelo SAC Digital, no endereço eletrônico www.sacdigital.ba.gov.br/, ou pelo aplicativo SAC DIGITAL (disponível gratuitamente nos sistemas ANDROID e IOS). Já para os alunos que são da rede estadual, a matrícula já foi realizada automaticamente.

Para se cadastrar no SAC Digital, basta acessar o site www.sacdigital.ba.gov.br e clicar na opção “Cadastre-se”. O cadastro também pode ser feito no aplicativo SAC Digital, que está disponível para celulares Android e iOS. Se o aluno novo for menor de 16 anos, o cadastro deverá ser feito em nome dos pais ou do responsável.

Em ambos os casos, será necessário preencher fornecer dados pessoais, como nome completo, CPF, data de nascimento, e-mail e telefones para contato, entre outros. Feito isso, é só clicar em “Avançar” e, nas páginas seguintes, fornecer dados sobre endereço do estudante e senha para acesso à plataforma. Todos os dados fornecidos serão confirmados na quarta e última página.

Uma mensagem será enviada para o e-mail cadastrado no SAC Digital, para ativação da conta. Com isso, o estudante poderá acessar a plataforma em “Entrar”, fornecendo senha e login, e buscar o serviço “Solicitar matrícula para aluno novo”.

Para a comprovação da matrícula, os alunos novos terão que apresentar, em data a ser agendada com a escola, os seguintes documentos: original do Histórico Escolar; original e cópia da cédula de identidade ou certidão de Registro Civil; original e cópia do CPF; original e cópia legível com data recente do comprovante de residência (água, luz, telefone fixo ou móvel, gás encanado, Internet, contrato de aluguel, IPTU, cartão de crédito ou TV por assinatura); original e cópia da carteira de vacinação; cópia da cédula de identidade da mãe do aluno; e cópia do CPF da mãe do aluno.