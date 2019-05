Escolas estaduais oferecem computadores para inscrição no Enem

A Secretaria da Educação do Estado começou nesta segunda-feira (6) a disponibilizar computadores com acesso à internet para que os alunos se inscrevam no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). As inscrições estão abertas até 17 de maio e o projeto Enem 100% é para dar suporte às escolas da rede estadual durante o processo.

Segundo o vice-diretor da Escola Estadual Mestre Paulo dos Anjos, no Bairro da Paz, Fernando Lima, a mobilização ajuda os candidatos. “Esse é o momento de alimentar os estudantes com todo o apoio possível, para que eles possam realizar o sonho de ingressar no ensino superior. Estamos abertos para receber qualquer pessoa que queira se inscrever, seja um aluno ou morador da comunidade. Isso é importante porque alguns interessados, infelizmente, acabam desistindo de participar por não possuírem acesso à web em casa”, diz.

O Enem 100% ainda conta também com fortalecimento na aprendizagem, com os projetos Redijaê e Aulões de Revisão. Os aulões acontecem de 15 de julho a 25 de outubro, no Auditório da Secretaria da Educação. O Redijaê é uma ação para fortalecer a produção de textos dos alunos, com uso da Saula de Aula Virtual (Google Classroom). Os temas sugeridos nas redações do projeto esse ano são 'Direitos e deveres do cidadão no Brasil contemporâneo'; 'O mundo do trabalho e as perspectivas de futuro'; e 'Imigrações e a crise dos refugiados'.