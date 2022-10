Escolas municipais recebem teatro de bonecos com pautas ambientais

“A história começa quando um filhotinho de tartaruga é roubado da sua mãe por uma gaivota. Ele segue pelo mar, passa por ‘peixes elétricos’, tubarões e caranguejinhos até encontrar a mamãe em um ponto bem fundo do oceano. Ela estava coberta de plástico, tinha engolido algum saco e não estava conseguindo respirar, mas o filhinho conseguiu tirar o saco e sobreviveu”. Esse relato é de Suzana Lemos dos Santos, de 10 anos, sobre um espetáculo feito nesta quarta-feira (5) pela companhia de teatro de bonecos BuZum! no local onde ela estuda, a Escola Municipal do Bom Juá, em Salvador.

O projeto realiza apresentações até a próxima segunda-feira na capital e em Lauro de Freitas, na Região Metropolitana de Salvador (RMS). As peças são chamadas de “Perigo Invisível”, que foi apresentada na Escola de Bom Juá, e “O Grande Perigo”. A primeira fala da importância de cuidar da vida marinha e a outra discute sobre a higiene na infância, em que os personagens principais são vírus, bactérias e fungos. A diretora da companhia, Mari Gutierrez, destacou que o objetivo da iniciativa é aproximar as pessoas do teatro.

Na Bahia, Mari ressalta a receptividade do público: “A equipe sempre fica torcendo, porque todo mundo quer vir para cá. As escolas gostam muito de receber o projeto, então a gente tem sempre uma expectativa muito boa”. Segundo ela, a companhia tem dois aspectos que ajudam muito a cativar as crianças. O primeiro é o fato de ser um teatro de bonecos, visto que muita gente nunca teve contato com esse tipo de apresentação. O segundo é a duração curta – cerca de 20 minutos - dos espetáculos, um tempo ideal para manter a atenção da plateia.

“O teatro e a educação são os combustíveis que movem a nossa companhia há 12 anos. Com a arte do teatro de bonecos, o BuZum! conscientiza e ensina as crianças, e porque não dizer adultos, de forma lúdica, ao abordar temáticas que são atuais e que necessitam da atenção de toda a sociedade”, destacou a diretora.

O diretor da escola de Bom Juá, Herson Conceição, contou que os professores dão continuidade na sala de aula a esse trabalho desenvolvido pelo espetáculo ao discutir sobre a importância de preservar a natureza. “As crianças se apaixonaram, riram bastante e outros até se emocionaram quando a tartaruguinha conseguiu salvar a mãe. A gente já nota a diferença no comportamento delas na escola, com relação a organização, limpeza, e também em casa através de relatos dos pais”.

A aluna Suzana Santos, além de ter detalhado a história do espetáculo, disse também que aprendeu que não se deve jogar o lixo na natureza. Ana Beatriz Campos, 9, falou sobre a importância de fazer a preservação.

“Adorei a apresentação, aprendi que não se pode jogar lixo nas ruas por conta da poluição, podemos prejudicar a natureza e causar a morte de algum animalzinho. Nós ficamos tristes quando a mamãe estava morrendo. Fiquei muito feliz que o filhotinho conseguiu salvar ela, foi a parte que mais gostei da apresentação”, destacou.

Para as crianças, a poluição era algo mais simples, como as fezes de um cachorro na rua. A apresentação conseguiu explicar a complexidade do problema. Quem disse isso foi Edileusa Lino, coordenadora da escola. “Eles entenderam sobre poluição marinha, sobre os perigos de jogar lixo nos mares. Amaram demais o projeto, foi lindo ver o rostinho deles super felizes, com sorrisos de orelha a orelha, aquele olhinho brilhando”, pontuou.

As apresentações da cia de teatro BuZum! acontecem em escolas públicas municipais por meio da Secretaria Especial da Cultura – Ministério do Turismo, com incentivo da Lei Rouanet e patrocínio do Instituto CCR, na região da CCR Metrô Bahia, responsável pela concessão pública do Sistema Metroviário de Salvador e Lauro de Freitas. “Esses projetos têm um impacto muito grande na vida dos alunos, trazem a arte para a escola e fazem com que as crianças amadureçam”, finalizou Edileusa.

Antes da pandemia, o espetáculo acontecia dentro dos ônibus, por isso o nome BuZum!. No entanto, devido às necessidades sanitárias, as apresentações foram adaptadas para a área externa do veículo, como ginásios, quadras e pátios das escolas.





Programação

Espetáculo O Grande Perigo

Data: 5 e 6 de outubro (quarta e quinta-feira)

Local: Escola Municipal de Bom Juá

Endereço: Rua do Bom Juá, 617, Bom Juá – Salvador - BA

Horários das apresentações:

MANHÃ: 9h 9h40 10h20 11h - 4 sessões

TARDE: 13h30 14h10 14h50 - 3 sessões

Data: 7 de outubro (sexta-feira)

Local: Escola Municipal Santa Rita

Endereço: Conjunto Parque Santa Rita, setor 01, s/n, Itinga, Lauro de Freitas – BA.

Horários das apresentações:

MANHÃ: 9h 10h20 11h - 3 sessões

TARDE: 13h 13h40 14h20 15h30 - 4 sessões

Espetáculo Perigo Invisível

Data: 8 e 9 de outubro (sábado e domingo)

Local: Parque Ecológico de Lauro de Freitas - Lauro de Freitas

Endereço: acesso pela praça da Av. Praia de Itapuã, s/n, Vilas do Atlântico, Lauro de Freitas - BA

Horários das apresentações:

MANHÃ: 9h 9h40 10h20 11h - 4 sessões

TARDE: 13h30 14h10 14h50 - 3 sessões

Espetáculo O Grande Perigo

Data: 10 de outubro (segunda-feira)

Local: Centro Educacional Municipal Fênix

Endereço: Rua São José, s/nº, centro, Lauro de Freitas – BA.

Horários das apresentações:

MANHÃ: 9h 9h40 10h20 11h - 4 sessões

TARDE: 13h30 14h10 14h50 - 3 sessões

*Com orientação da subchefe de reportagem Monique Lôbo