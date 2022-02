Escolas municipais vão funcionar normalmente no período que seria Carnaval

As aulas da rede municipal de Salvador acontecerão normalmente durante o período que seria Carnaval, informou o prefeito Bruno Reis, nesta sexta-feira (18), durante a inauguração do novo Centro de Referência de Assistência Social (Cras) Boca do Rio. A cidade não terá ponto facultativo pelo segundo ano seguido, com o cancelamento da festa.

"Tomamos a decisão de não decretar ponto facultativo durante o período que seria do Carnaval. Segunda, terça e quarta pela manhã, que tradicionalmente decretávamos ponto facultativo, esse ano a prefeitura terá expediente normal. As escolas municipais funcionarão normalmente", disse Bruno.

Nos dias que seriam de festa, equipes de fiscalização estarão nos locais dos tradicionais circuitos, na Barra-Ondina, Campo Grande e também no Centro Histórico, para garantir que não acontecerão aglomerações. Decreto estadual proíbe festas de rua até 2 de março e outros pontos da cidade serão acompanhados para garantir que ele não seja descumprido.

Auxílio

O prefeito relembrou que o projeto SOS Cultura II, encaminhado ontem à Câmara de Vereadores, vai atender principalmente aos trabalhadores que dependem exclusivamente das atividades no setor cultural e de eventos, impactados pela não realização do Carnaval, com concessão de auxílio único no valor de dois salários mínimos. O investimento municipal para esta iniciativa é de R$18 milhões.