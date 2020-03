Escolas particulares de Salvador suspendem aulas a partir desta segunda (16)

Duas escolas particulares bilíngues de Salvador decidiram suspender as aulas presenciais depois que pais de alunos foram diagnosticados com o coronavírus. Tanto a Gurilândia, localizada na Av. Cardeal da Silva, quanto a Pan American School of Bahia, em Patamares, divulgaram notas, neste fim de semana, informando da decisão, que passa a valer nesta segunda-feira (16). Até os alunos voltarem a frequentar as unidades, as aulas serão realizadas virtualmente.

"Hoje, às 15h30, fomos notificados de um caso com resultado positivo para coronavírus em nossa comunidade. Estamos aguardando o resultado da contraprova", informou a Pan American School of Bahia em nota. Na quarta-feira (18), novos encaminhamentos deverão ser dados à questão.

Em entrevista ao CORREIO, a mãe de uma criança de cinco anos que estuda na escola aprovou a medida. "Eu acho que tem que suspender mesmo, acho até que demorou de acontecer isso, porque o vírus pode ficar encubado por um tempo até se manifestar. Tem o risco das pessoas passarem umas pras outras até sem saber", comentou. Para ela, a escola deveria comunicar, no entanto, em que turma surgiu esse caso. "Não identificar o aluno, mas pra gente pelo menos saber que tipo de risco nosso filho corre, onde está esse foco. É isso que mais preocupa", diz a mulher.

Na Gurilândia, foi o pai de dois estudantes do 4º e do 5º ano que apresentou exames positivos para o novo coronavírus. De acordo com o comunicado da escola, as crianças não apresentam sintomas da Covid-19. “Diante desse cenário, mesmo os alunos não apresentando sintomas que evidenciem a doença, decidimos suspender as aulas e demais atividades institucionais de 16 a 20 de março de 2020, por precaução e acatando as orientações das autoridades sanitárias”, informou a escola, que também planeja aulas virtuais para não prejudicar o andamento do semestre letivo.

H1N1

O Colégio Antônio Vieira também vai suspender as aulas nesta segunda e terça-feira, depois da mãe de uma aluna do 8º ano ter diagnóstico confirmado para gripe H1N1. De acordo com a escola, a filha e outros colegas de turma estão apresentando os mesmos sintomas. "Assim que soubemos do fato, levamos ao conhecimento das famílias da turma e solicitamos orientações de um médico infectologista. No entanto, soubemos hoje que outros três alunos estão sintomáticos e aguardando o resultado dos exames", comunicou a escola em nota.

Os resultados devem sair em dois dias, por isso o prazo inicial dessa suspensão. Durante o período, o colégio estará funcionando internamente, seguindo todos os protocolos de prevenção. "Continuaremos acompanhando os desdobramentos desse fato e do contexto de pandemia do COVID-19 em Salvador, alinhados às diretrizes dos órgãos oficiais. Na terça-feira, dia 17 de março, emitiremos novo comunicado orientando sobre as medidas subsequentes", finalizou a escola.

Escola Bahia de Medicina

A Escola Bahiana de Medicina e Saúde Pública decidiu antecipar em uma semana o recesso conhecido como 'semana do saco cheio' por causa do aumento de casos de Covid-19 no estado. O recesso estava previsto para a semana de 20 a 26 de abril, mas será iniciado nesta segunda-feira (16). A suspensão será de uma semana. As aulas serão retomadas na próxima segunda (23).



A universidade não descarta suspender as aulas por um período maior. Em nota, a instituição informou que "professores e corpo administrativo trabalharão intensivamente para organizar a nossa escola para enfrentar, se necessário, uma eventual paralisação das atividades acadêmicas".