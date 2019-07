Escolinha do Professor Raimundo estreia nesta segunda (8)

A Escolinha do Professor Raimundo volta hoje ao canal Viva cheia de novidades. Além de novos alunos e visitas ilustres, os personagens vão interagir em cenários inéditos, como o refeitório e a nova sala da direção. E eles ainda terão uma sala para as aulas de atividades artísticas.

Para desespero do professor Raimundo Nonato, vivido por Bruno Mazzeo, a sala de aula não vai ser mais a mesma com a chegada dos novos alunos. Entre eles, está João Canabrava, o bêbado que era interpretado por Tom Cavalcante e agora ganha a interpretação de Marcos Veras, conhecido por suas participações em Porta ds Fundos e que vive o Álamo de Verão 90.

Leandro Hassum será Mazarito, que já foi vivido por Costinha. Welder Rodrigues (do quadro Jardim Urgente, do Tá no Ar) será o índio Suppapou Uaci e Paulo Vieira - que era o assistente de palco do Programa do Porchat - será o Seu Fininho, antes vivido por André Mattos.

Os velhos alunos, incluindo Rolando Lero (Marcelo Adnet), Dona Cacilda (Fabiana Karla), Seu Boneco (Marcius Melhem) e Seu Peru (Marcos Caruso), estão de volta. A Escolinha será exibida também na Globo a partir do dia 28 deste mês, aos domingos.

Canal Viva. Segunda sexta, 20h. Estreia segunda (8)