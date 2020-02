Esconderijo de miliciano tinha celulares e armas

No imóvel usado por Adriano Magalhães da Nóbrega para se esconder, localizado na zona rural do município de Esplanada, foram encontrados 13 celulares. Além dos aparelhos, a polícia baiana encontrou ainda uma pistola, um revólver e duas espingardas. Adriano é suspeito de envolvimento na morte de Marielle Franco, assassinada em 2018 quando cumpria o mandato de vereadora pelo Rio de Janeiro.

Oficiais do Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope), da Companhia Independente de Policiamento Especializado (Cipe) Litoral Norte, do Grupamento Aéreo (Graer) e da Superintendência de Inteligência (SI) da SSP da Bahia encerraram as varreduras no início da tarde deste domingo (9).

Os materiais foram encontrados em diferentes cômodos da casa. O caso que terminou com a morte em confronto do ex-policial militar do Rio de Janeiro e foragido da Justiça foi registrado no Departamento de Repressão e Combate ao Crime Organizado (Draco) da Bahia.

Toda formalização da ocorrência foi repassada para equipe do RJ que deu apoio com informações e investigava Adriano.