Escova de dente elétrica faz panorama da escovação

As escovas de dente elétricas não são novidades, sobretudo nos EUA. A maioria dos brasileiro, provavelmente, passou a conhecê-las por conta dos filmes de Hollywood em que elas eram usadas.



Ainda não há um estudo que comprove que as escovas elétricas são mais indicadas do que as escovas regulares. O mais importante é que os dentes sejam limpos bem e com regularidade. Ainda assim, as elétricas possuem vantagens, sobretudo para pessoas com dificuldades motoras e até para crianças, que se encantam com as ‘maravilhas’ da eletricidade.



Ao contrário do que os filmes possam mostrar, vem da China - e não do gigante norte-americano - a tecnologia que dá à escova elétrica um toque mais moderno e mais útil.



A chinesa Xiaomi já colocou no mercado a sua mais nova aposta para o mercado, a Mi Sonic Eletric Toothbrush. O preço, como o de todos os produtos semelhantes, passa longe de uma escova comum, que não custa nem R$ 5. Na loja oficial on-line da Mi no Brasil, ela sai por pouco mais de R$ 270.



Assim como outras semelhantes, de marcas como Oral-B, Phillips ou Sonicare, ela é sem fio, possui base recarregável e diferentes modos. O grande diferencial da escova da Mi é o aplicativo de celular que é usado junto com ela.



A escova, além de ser elétrica, é inteligente. Ela faz um panorama da boca do usuário e, após toda a escovação, apresenta dados como a percentagem de cobertura do dentes alcançada e a duração e a uniformidade da escovação em comparação com outras vezes que ela foi usada. Assim, o usuário sabe se passou mais tempo numa região do que na outra, por exemplo.



A bateria dura cerca de 18 dias e o usuário só precisa trocar a ponta da escova - que não possui peças de metal - a cada três meses.