Escritor baiano Itamar Vieira Junior é entrevistado do Roda Viva na segunda (15)

O escritor baiano Itamar Vieira Junior será o convidado do programa Roda Viva, da TV Cultura, na próxima segunda-feira (15). A apresentadora Vera Magalhães compartilhou hoje um vídeo anunciando a participação de Itamar.

E na próxima segunda-feira olha só quem vai estar no centro do @rodaviva ???????????????????????????????????????????????????????????? pic.twitter.com/R7Yo8R5IHe — Vera Magalhães VACINA JÁ ???? (@veramagalhaes) February 8, 2021

Itamar é autor de Torto Arado, livro brasileiro de maior sucesso no mercado editorial atualmente, além de também ser referência para a crítica.

Apesar disso, o escritor faz questão de manter, tanto quanto possível, um cotidiano comum, cuidando de suas plantas, dois cachorros e quatro gatos em Itapuã, onde mora. O CORREIO conversou com o escritor em janeiro (leia aqui).

Dias literários

Desde o começo de 2019, Itamar mora no bairro de Itapuã, com a mãe e um de seus quatro irmãos. Aliás, não por acaso, um dos pilares da narrativa em Torto Arado é a forte relação entre duas irmãs, Bibiana e Belonísia. Primogênito da prole, o escritor sempre foi o responsável pela condução dos menores, juntamente com seus pais. Sobre eles, exerceu uma influência tão forte e presente que todos decidiram seguir o mesmo caminho profissional e se tornaram geógrafos.

“Ele assumiu uma espécie de autoridade sobre os mais novos. Gostava de reproduzir conosco as orientações de nossos pais. Herdou, também, dessa posição, o cuidado”, conta Leandro Vieira, 31, um de seus irmãos. Divergência só em relação ao futebol. Quando todos se juntavam para assistir às partidas na antiga Fonte Nova, Itamar se distraía, contemplando a arquitetura dos prédios ao redor do estádio, em lugar de acompanhar os lances do jogo. “Nosso pai contava isso às gargalhadas”, diz Leandro.

Em 2018, quando soube que havia sido o segundo brasileiro a vencer o prestigiado Prêmio Leya, o escritor estava voltando ao hospital, onde acompanhava a internação do pai, com quem finalmente se sentia reconciliado. Ainda que por breve período, os dois vibraram juntos pelo reconhecimento internacional de Torto Arado. Para o velho Itamar, a premiação também significava muito. Afinal, foi ele quem deu de presente ao garoto, aos 11 anos, a primeira máquina de escrever, uma Olivetti Lettera 82.