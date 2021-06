Escritor e jornalista Artur Xexéo morre no Rio aos 69 anos

O escritor e jornalista Artur Xexéo, 69 anos, morreu neste domingo (27), vítima de câncer. "O grande mestre da palavra sucumbiu após lutar contra um linfoma", informou o colunista Ancelmo Gois, do jornal O Globo, que era amigo do jornalista.

"Vai deixar uma saudade profunda neste colunista, que teve o privilégio de trabalhar com Xexéo em Veja, Jornal do Brasil e O Globo. Além de contar com a sua generosa amizade. Ao seu companheiro Paulo, uma solidariedade profunda", completou Ancelmo.

Segundo o programa Fantástico (TV Globo), ele estava internado na clínica São Vicente, na zona sul do Rio, onde tratava um linfoma não hodgkin.

Carreira

Segundo o "Memória Globo", Xexéo estreou no jornalismo no Jornal do Brasil, em 1978. Ele aceitou uma vaga de repórter na sucursal do Rio de Janeiro. Conheceu o jornalista Zuenir Ventura, que, em 1982, o convidaria para trabalhar na revista IstoÉ e, em 1985, para ser subeditor da Revista de Domingo, suplemento cultural do JB.

A partir daí, Xexéo começou a se especializar em jornalismo cultural. Ainda segundo o "Memória Globo", no Jornal do Brasil Xexéo também foi editor do Caderno B, editor do caderno de Cidade e subsecretário de redação. Em 1992, foi convidado para ser um dos novos colunistas do jornal.

Em 2000, o jornalista levou a coluna para o jornal O Globo. No jornal, também se tornou editor do suplemento Rio Show e, depois de dois anos, do Segundo Caderno.