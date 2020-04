Escritor Rubem Fonseca morre de infarto aos 94 anos no Rio

O escritor Rubem Fonseca morreu aos 94 anos no Rio de Janeiro, segundo informação do colunista de O Globo Lauro Jardim.

Um dos maiores autores do Brasil, Fonseca completaria 95 anos em menos de um mês. Perto da hora do almoço de hoje, ele se sentiu mal no seu apartamento, no Leblon, sofrendo um infarto. Socorrido rapidamente ao Hospital Samaritano, não resistiu e acabou morrendo na unidade.

Rubem Fonseca é autor, entre outros, de "Feliz ano novo" (1976), "A cólera do cão" (1963), "O cobrador" (1979). Seu último livro de contos inéditos foi lançado há dois anos, "Carne crua".