Escritora americana Joan Didion morre aos 87 anos por consequência do Parkinson

Expoente do Novo Jornalismo americano, a escritora Joan Didion morreu nesta quinta-feira (23), aos 87 anos, em sua casa em Nova York. Segundo sua editora americana, o Mal de Parkinson foi a causa da morte.

Joan Didion iniciou sua carreira em 1960 como cronista. As obras "O ano do pensamento mágico" e "O álbum branco" a levaram a estabelecer uma voz importante na ficção americana.

Didion se destacou com uma série de artigos investigativos na revista "Life" e no jornal "Tha Saturday Evening Post", que tratavam da vida americana do pós-guerra. A Califórnia, estado em que nasceu, na capital, Sacramento, em 1934, foi seu principal laboratório.



Em seus escritos, ela capturou a aspereza e a beleza do estado povoado por imigrantes - de dentro e de fora dos Estados Unidos - em busca das riquezas que a Califórnia supostamente prometia.