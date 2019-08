Escritora Toni Morrison ganha homenagem da Turma da Mônica

A Mauricio de Sousa Produções fez uma homenagem à escritora Toni Morrison, autora de livros como O Olho Mais Azul (1970), Sula (1973) e Amada (1987). Primeira mulher negra a vencer o prêmio Nobel, Morrison morreu no dia 6 de agosto, vítima de uma breve doença.



A escritora foi representada pela personagem Milena, da Turma da Mônica, e ganhou um espaço para sua biografia no site do projeto Donas da Rua, ao lado de outras mulheres importantes como Bertha Luz, Carolina de Jesus e Ada Lovelace. O projeto, criado em 2016, tem apoio da ONU Mulheres e resgata mulheres que deram contribuições fundamentais em diversos campos, como cultura e ciência.



Morrison era mais conhecida pelo romance Amada, que lhe rendeu o Pulitzer de ficção em 1988. Jazz (1992) e Paraíso (1997) completaram uma espécie de trilogia. Mas mesmo antes de sua conclusão, em 1993, lhe foi atribuído o Prêmio Nobel de Literatura, transformando-a na primeira mulher negra a ser escolhida para a distinção. Segundo o comitê da Academia Sueca, o prêmio foi dado a Morrison, uma escritora "que, em romances caracterizados por força visionária e e teor poético, dá vida a um aspecto essencial da realidade americana".



Em 2015, ela publicou seu último romance, o décimo primeiro, intitulado Deus Ajude Essa Criança (9 de seus livros foram publicados no Brasil pela editora Companhia das Letras).