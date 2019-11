Escritório de projetos do PNUD em Salvador tem novo coordenador

O escritório de projetos do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento em Salvador passará a ser coordenado pelo administrador Leonel Leal Neto.

O novo gestor ficará responsável por apoiar e gerenciar os projetos do PNUD em execução na Bahia e em outros estados do Nordeste. Além disso, terá a missão de buscar novas parcerias para o desenvolvimento local, sempre em parceria com organizações públicas federais, estaduais e municipais, além de instâncias privadas, da sociedade civil organizada e da academia.

Leonel Neto já foi secretário de Relações Internacionais da Prefeitura de Salvador entre os anos de 2005 a 2012, além de ter ocupado a posição de chefe de gabinete do prefeito de Salvador entre 2009 e 2010.

Ele atuou também como gestor do Escritório da Copa do Mundo FIFA 2014, da Prefeitura de Salvador, de 2009 a 2012, e o primeiro presidente e membro fundador do Fórum Nacional de Secretários e Gestores Municipais de Relações Internacionais. Além disso, foi professor do Centro Universitário Jorge Amado, vice-presidente da Câmara de Comércio Portuguesa na Bahia, membro do Conselho de Comércio Exterior da FIEB e Diretor Geral do Centro de Estudos e Estratégias em Relações Internacionais, associação sem fins lucrativos voltada ao estabelecimento de vínculos internacionais de organizações públicas e privadas locais.

Leonel Leal Neto é formado em Administração e pós-graduado em Gestão de Negócios, além de possuir mestrado em Gestão do Desenvolvimento e Cooperação Internacional.