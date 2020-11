Escultura de baleia evita que vagão de metrô caia na água na Holanda

Um vagão do metrô holandês foi salvo nesta segunda-feira (2) de um grave acidente por uma cauda de escultura de baleia. O trem descarrilhou e foi parado pouco antes de cair na água, em Spijkenisse, próximo à cidade portuária de Rotterdam, na Holanda.

O condutor do trem, que era a única pessoa a bordo, saiu ileso no acidente, ocorrido pouco depois da meia-noite.

Segundo informações da Agência France-Presse, a frente do metrô permaneceu sustentada pela escultura a uma altura de 10 metros, acima da água. Curiosamente, a escultura é chamada de "Salvo pela cauda da baleia".

"O metrô descarrilou e acabou no monumento chamado 'Salvo pela cauda da baleia'. Literalmente, foi isso que aconteceu", contou Carly Gorter, da autoridade de segurança regional de Rijnmond. "É inacreditável. O motorista foi salvo pela cauda da baleia", acrescentou. Os motivos do incidente ainda estão sendo investigados.

As esculturas de duas baleias, que submersas na água deixam a cauda no ar, foram construídas há cerca de 20 anos, em um parque localizado sob a pista aérea do metrô. Uma delas parou e salvou o vagão do metrô e seu motorista.