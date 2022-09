Escultura gigante feita com lixo largado nas praias chama atenção na Ilha de Maré

Garrafas plásticas, tampas e outros materiais que poluíam o meio ambiente deram vida uma escultura em Ilha de Maré. A obra de arte tem formato de um peixe e mede 2,5 metros.

O objeto foi instalado em frente à sede do Instituto de Pesca Artesanal de Ilha de Maré (IPA) e tem função não apenas de trazer beleza ao espaço, mas principalmente de chamar atenção da comunidade para o descarte correto de resíduos e a reciclagem.

A obra foi produzida pelo artista plástico André Fernandes com 400 garrafas PET, rede de pesca, tampas e outros materiais coletados por pescadores, marisqueiras, voluntários e alunos do 4⁰ ano da Escola Municipal de Bananeiras durante um mutirão de limpeza do mangue e faixa de areia realizado na última quarta-feira (28). Foram recolhidos, ao todo, 254 kg de resíduos.

A ação foi promovida pelo projeto Corais de Maré, desenvolvido pela empresa Carbono 14 em parceria com a Braskem, para promover uma reflexão na população local sobre o papel deles na preservação do meio ambiente.

"Queremos despertar neles a consciência de que é dever de todos cuidar do mangue e da Baía de Todos-os-Santos, que são tão importantes para eles que vivem da pesca e do marisco", explica José Roberto Caldas, conhecido como Zé Pescador, CEO da Carbono 14, ressaltando que "qualquer mudança de comportamento individual ganha escala e reforça as iniciativas que precisam ser feitas para mitigar os impactos das mudanças climáticas”.

Para a gerente de Relações Institucionais da Braskem na Bahia, Magnólia Borges, a participação da comunidade em ações como essa são essenciais para criar um sentimento de pertencimento. "Durante o mutirão, eles puderam contribuir coletando os resíduos, plantando mudas no mangue e depois acompanhando o processo de construção da escultura com os resíduos. Esse envolvimento ajuda a emponderá-los, demonstrando que individualmente também podemos contribuir para preservar o ambiente onde vivemos. Para isso, basta mudar nossos hábitos, adotando o descarte correto de resíduos e a reciclagem".

Conhecido pelas esculturas produzidas com resíduos em Salvador e também fora do Brasil, o artista plástico André Fernandes falou da importância de conscientizar a comunidade local. "Espero que sempre que olhem minha escultura lembrem que o mar não é local de lixo. Jogando no mar ou próximo, eles serão os primeiros prejudicados. Então, a questão é dar a destinação correta", explica, lembrando que o resíduo pode ser recolhido e ressignificado, como ele faz com os materiais coletados nas praias. "O plástico traz inúmeros benefícios. O problema é a forma como as pessoas descartam. Precisamos de mais educação e consciência ambiental". Durante o mutirão, foram coletados plástico, madeira, papel, vidro, entre outros itens.