Escultura 'Harley Mito' é retirada do Planalto em caminhão de mudanças

O ritmo de mudança segue forte no Palácio do Planalto a poucos dias antes da saída de Jair Bolsonaro do local. Nesta sexta-feira (16), uma escultura de motocicleta feita em madeira foi um dos objetos retirados da residência presidencial.

A moto foi dada a Bolsonaro por um apoiador do Mato Grosso do Sul e nomeada de “Harley Mito”. Ela chegou a subir, em março, a rampa do palácio. O presidente também já foi presenteado com uma escultura de madeira de si mesmo.

Hoje, o "cercadinho", local onde Bolsonaro se encontrava com apoiadores, também começou a ser desarmado.

As movimentações ocorrem a 15 dias para que Bolsonaro deixe o comando da Presidência, em 31 de dezembro. Ele está no comando do Executivo federal desde 1º de janeiro de 2019, após vencer as eleições de 2018.