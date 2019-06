Espaço de eventos será inaugurado ao lado da Igreja da Conceição da Praia

Salvador ganha mais um lugar para eventos: o Receptivo da Igreja da Conceição da Praia, ao lado da famosa igreja, na Rua da Conceição da Praia, no Comércio. A inauguração será terça-feira (18), às 8h30, com a presença do ministro da Cidadania, Osmar Terra.

Foto: Divulgação

A intervenção, com investimentos de R$ 14,2 milhões, ocorreu em dois casarões antigos, vizinhos à Igreja da Conceição da Praia. “Está sendo instalada no local, toda a infraestrutura necessária para uso enquanto um grande espaço de eventos, de propriedade e administração da Irmandade Santíssimo Sacramento”, disse o superintendente do Iphan na Bahia, Bruno Tavares. O local será climatizado e comportará a realização de festas para até mil convidados.

É pique!

Flavia Abubakir ganhou almoço de aniversário, anteontem, no restaurante do Fasano, em Salvador, organizado pela relações-públicas do hotel, a publicitária Sandy Najar. Em vez de presentes, os convidados foram aconselhados a fazer doações para a instalação do sino da Igreja da Vitória.

Foto: Divulgação

Poucos e bons

Foi animadíssimo o jantar que o desembargador José Edivaldo Rocha Rotondano ofereceu, anteontem, em seu apartamento, no Morro do Gato, em Salvador. Roto recebe muito bem, como sabido, e quase ficou entediado com tantos elogios. Os sete convidados foram brindados com boa comida, boa bebida e ótimos papos.



Foto: Divulgação



Festa no interior

Adriana Souza Leão Coelho e Fernando Bezerra Coelho, quando fazem suas festas de São João, se superam a cada ano. A de quinta-feira, na casa da família, no condomínio Portal das Águas, em Petrolina (PE), reuniu centenas e centenas de amigos e familiares. O cardápio, todo regional (comidinhas típicas feitas com milho), combinou com as bandeirolas, balões e estandartes dos santos juninos. Adriana e Fernando receberam os convidados ao lado dos filhos, o deputado federal Fernando Filho, o deputado estadual Antonio Coelho e o prefeito de Petrolina, Miguel Coelho.

Foto: Divulgação

Pé no jato!

A prefeitura de Salvador deve anunciar em breve um acordo com a companhia aérea chilena Sky Airline para operar um voo semanal entre a capital baiana e Santiago durante o período de alta estação. A parceria está sendo desenhada inicialmente para que a operação seja feita durante os quatro meses de maior movimento turístico em Salvador, mas as conversas podem avançar para que o voo entre em operação regular no aeroporto da capital baiana. Além da prefeitura, integrantes da Vinci, que administra o terminal de Salvador, também participam das negociações.



Puxão de orelha

O filme Dor e Glória, de Pedro Almodóvar, estreou timidamente, quinta-feira, em Salvador. Era visível a falta de público nas duas sessões noturnas da sala DeLux do UCI Orient do Shopping Barra. O longa possui efeitos reflexivos em quem tem familiaridade com o cineasta e sua filmografia. Prestigie!



Pé na areia

O arquiteto Caio Bandeira ganhou comemoração de aniversário, ontem, promovida pelos empresários Sol Tlam e Arthur Garin no Hotel Boutique Bahia Bonita, em Trancoso. Com isso, o movimento de jatinhos, durante o final de semana, foi intenso no condomínio Terravista, onde os diversos convidados aterrissaram.



Lançamento

O empresário Rafael Cunha Guedes promoveu evento, quinta-feira, no showroom da Guebor Pituba, em Salvador, para apresentar a versão híbrida do Toyota RAV4. O patriarca da família, Alexandre Cunha Guedes, esteve presente.

Nó na cabeça

Emanoel Araújo, fundador e diretor do Museu Afro Brasil, lançou seu livro, O Universo de Emanoel Araújo – Vida e Obra, quinta-feira, na Paulo Darzé Galeria, no Corredor da Vitória. Na ocasião, ele também inaugurou uma mostra inédita com estandartes em homenagem à capital baiana. A exposição dá um nó na cabeça dos visitantes ao processar, com formas geométricas e uso de madeira, o olhar do artista sobre as divindades de religiões afro-brasileiras.