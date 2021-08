Espaço promove palestra gratuita para profissionais de eventos em Salvador

Com a fase verde de retomada em Salvador, a cidade já permite realização de casamentos, aniversários, formaturas e outros eventos do tipo, seguindo protocolos. A palestra gratuita "Como prospectar clientes e fechar eventos no novo cenário" vai discutir esse momento do setor. O evento com a consultora de negócios Meg Barretto é promovido pelo Congrats Hall e acontece no dia 10 de agosto.

As inscrições estão abertas exclusivamente para profissionais da área de eventos e podem ser feitas por meio dos telefones (71) 3366-500 / 99997-0000 (WhatsApp). A iniciativa será no modo presencial, às 19h30, no próprio Congrats Hall, na avenida Paralela. O local tem capacidade para 300 pessoas, porém a palestra tem somente 100 vagas disponíveis – sendo 50% dos lugares destinados para parceiros da organização. Além do distanciamento social, o uso da máscara é obrigatório durante a realização de toda a apresentação. Os interessados podem se inscrever até o dia 9 de agosto ou até que acabem as vagas.

(Foto: Divulgação)

“A palestra vai abordar quais são as oportunidades, as ameaças e como os profissionais da área de eventos devem se posicionar neste novo cenário. A participação é importante para saber como se preparar antes da abertura total do comércio. Ainda não está tudo aberto, mas existe um forte indício de abertura, além de pessoas já estarem procurando por evento ainda esse ano, com planejamentos para novembro e dezembro. A ideia da iniciativa é fazer com que o empreendedor da área se prepare logo agora e não na hora que a demanda chegar”, O diz o diretor do Congrats Hall, Ascânio Lemos.

Serviço

"Como prospectar clientes e fechar eventos no novo cenário", com Meg Barretto

Quando: 9 de agosto, às 19h30

Onde: Congrats Hall – Avenida Paralela, 3230

Inscrições gratuitas: (71) 3366-500 / 99997-0000 (WhatsApp)