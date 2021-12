Especialista dá 5 dicas para colocar seu negócio em ambientes digitais

Para as pessoas que empreendem, unir o online ao offline não é mais uma escolha, é uma necessidade. A internet é uma vitrine que ajuda a gerar negócios, seja para quem vende serviços ou produtos e usar ferramentas como o Instagram e WhatsApp Business, por exemplo, de maneira estratégica, tende a gerar bons resultados.

O que fazer? Por onde começar? Se seu negócio ainda não está no ambiente digital, o publicitário e diretor da Preta Comunicação, Haron Soares, dá 5 conselhos para você começar com tudo em 2022. Confira a seguir:

1.Planejamento em primeiro lugar

Planejar é o ponto de partida para tudo na vida e no marketing digital não seria diferente. Não há porque ignorar essa etapa, a não ser que você esteja torcendo para que nada dê certo. O que você quer comunicar? Para quem? Como? Quando? Por quê? Perguntas e respostas darão corpo ao seu planejamento e lembre-se: quanto mais detalhes, melhor.

2. Conteúdo é a chave

Mostre o que você oferece ou o que sabe fazer, o que domina. O seu conteúdo é um convite para que as pessoas sejam atraídas para o seu negócio e o digital nos dá a possibilidade de trabalhar com diversos formatos. Por que ficar preso apenas aos cards? Diversifique sempre que possível e use imagens e vídeos com boa qualidade, afinal a estética conta muito nesse ambiente. Mostre sua equipe, os bastidores, coisas que acontecem no seu dia a dia e podem agradar as pessoas.

Outro ponto importante: faça uma comunicação humanizada, lembrando que a humanização não se resume ao uso de mascotes e fotos de gente sorrindo, mas é também a forma como você se comporta e interage com o seu público, transmitindo verdade e criando conexões.



3. Não se acomode

No digital coisas novas surgem o tempo todo, o aprendizado é constante. Então, crie uma lista de sites para acompanhar, siga profissionais da sua área que são referência para você, converse com outras pessoas, estude, leia. Procure aprender um pouco mais todos os dias.

4. Destaque-se

Em meio às selfies, filtros e dancinhas, o que você pode fazer de diferente ou melhor para chamar atenção do público-alvo? No seu planejamento com certeza há informações sobre o seu público, então use-as a seu favor. Pense nos desejos ou dores que ele possa ter e dê o que ele busca/precisa adequando isso ao canal trabalhado, claro. Você não vai postar dancinhas no Linkedin, por exemplo.

5.Invista em anúncios

Não dá pra fazer posts orgânicos - que têm alcance espontâneo - e esperar que traga resultados satisfatórios. As plataformas de mídias sociais possuem ferramentas específicas para a criação de anúncios e através delas é possível alcançar mais pessoas, além de escolher objetivos diferentes de campanha, como tráfego para o site ou WhatsApp e direcionar os anúncios para estados, cidades e até bairros.

Para finalizar, mais uma coisa que você precisa saber sobre anúncios: não dá pra esperar grandes resultados investindo pouco ou anunciando de vez em quando. O trabalho deve ser constante.