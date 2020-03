Especialistas alertam para risco de fazer álcool gel em casa

Desde que o novo coronavírus (Covid-19) ganhou as manchetes pelo mundo, a busca por máscaras e álcool gel disparou e, junto com as vendas, cresceu também a procura na internet por receitas de como fazer o produto para esterilizar as mãos em casa.

Segundo os especialistas, tentar produzir o seu próprio álcool gel é arriscado, já que trata-se de uma substância de produção específica.

Segundo o Google Trends, ferramenta que mostra quais são os temas mais buscados na internet, a procura pelo termo ‘Como fazer álcool em gel?’ saltou de 0, no dia 24 de fevereiro, para 100, no dia 7 de março, na escala do sistema. A Bahia foi o 6º estado em que os usuários mais fizeram essa pergunta.

A demanda cresceu a partir do dia 25 de fevereiro e ficou ainda mais intensa dois dias depois, quando o Ministério da Saúde confirmou o primeiro caso suspeito do novo coronavírus no país. Na web, as páginas com tutoriais de como fazer o produto em casa se multiplicam feito vírus.

Para a Química Farmacêutica e professora da Rede UniFTC, Taiana Tarantino, fazer esse processo em casa não é recomendado. A mistura requer produtos específicos que não são encontrados facilmente no mercado, cálculos de alcoometria e conhecimento das substâncias. O gel, se feito de forma errada, pode cortar o efeito esterilizador e invalidar a eficácia do produto.

“A fabricação de qualquer tipo de álcool tem que estar de acordo com a Farmacopeia (Código Oficial Farmacêutico seguido no Brasil). O álcool gel utiliza substâncias em seu preparo que não são comercializadas e usar um produto substituto pode ser arriscado. Não recomendo. Não temos a garantia de que o produto usado é de qualidade e de que não vai alterar a eficácia de assepsia, que é a grande preocupação do álcool, nem que o gel é adequado para esse uso”, afirmou.

Além disso, a especialista orienta que as pessoas tenham uma visão crítica em relação às fontes que ensinam a fazer o álcool gel em casa. Ela recomenda que, antes de reproduzir o que é divulgado na internet, todos chequem a confiabilidade de quem divulga esses processos.

“É um vídeo da Anvisa, por exemplo? É preciso ter cuidado. Até mesmo uma diluição simples feita em casa não garante que a concentração será suficiente para o que se precisa”, disse. Ela frisou ainda que farmácias de manipulação fazem essas misturas de maneira segura e confiável.

Para o infectologista dos Hospitais São Rafael e Couto Maia, Fábio Amorim, tentar produzir álcool gel em casa representa um risco grave à saúde.

“Isso não deve ser feito de jeito nenhum. É altamente perigoso. A gente tem que ter a confirmação da gradação alcoólica e, nesses casos, não temos a garantia que esse álcool tem a gradação necessária para ser efetivo em esterilização. É muito arriscado e perigoso lidar com um material desse, que é inflamável e extremamente perigoso”, afirmou.

Enquanto isso, um dos tutoriais disponíveis na web ensina a usar gel de cabelo para fazer o produto. Alguns usuários mais sagazes questionaram a eficácia da mistura e até um farmacêutico deixou um comentário explicando o porquê as pessoas não deveriam tentar reproduzir aquela receita em casa. Na linguagem popular, o barato pode sair caro.