Especialistas da Delfin participam da VII Jornada Baiana de Radiologia 

A Delfin Medicina Diagnóstica vai participar, nos dias 5 e 6 de agosto, da VII Jornada Baiana de Radiologia e Diagnóstico por Imagem. Promovido pela Sociedade de Radiologia da Bahia, o evento vai reunir diversos especialistas em torno do tema "Imagem da Mulher e Radiologia na Emergência”, no Hotel Bahia Fiesta, em Salvador.

“O aprimoramento contínuo, a troca de conhecimentos e estar sempre atualizado com novos avanços e tecnologias em cada método de imagem é fundamental para nós médicos. Por isso a participação em eventos tão ricos como este é essencial para nós, da Delfin.”, afirma Dra. Thais Gonzalez, Diretora Médica.

No dia 5 de agosto, abrindo a jornada, o Dr. Ronald Meira Castro Trindade media o módulo “US Estruturas Superficiais”, na sala A, entre 8h30 e 9h50. Entre 13h20 e 14h, na sala C, a Dra. Thais Gonzalez ministra a palestra “Ressonância da pelve feminina: é tudo a mesma coisa?”. Já entre 14h20 e 17h10, a Dra. Fernanda Gonzalez conversa a respeito do tema “Elastografia por RM: o que o operador precisa saber”.

No dia 6, entre 8h10 e 9h50, na sala B, no módulo Imagem da Mulher – Mama, Luciana Pinto Balthazar da Silveira ministra a palestra “Revisitando lesões provavelmente benignas”. No mesmo horário e local, o Dr. Silvio Takashi Suguino fala sobre “Utilizando a mamografia para localizar lesões na ultrassonografia”. Já na sala C, entre 8h e 11h50, a Dra. Maria Cecília Gnoatto trata da “Densidade Mamária”. Entre 13h30 e 16h50, a Dra. Carolina Freitas Lins ministra a palestra “Técnica dixon: aplicações no sistema músculo-esquelético”. Entre 13h30 e 16h40, na sala B, a Dra. Thais Gonzalez se apresenta, trazendo o tema “Endometriose por Ressonância Magnética”

Para obter mais informações sobre a programação e se inscrever no evento, basta acessar o site da VII Jornada Baiana de Radiologia.

A Delfin, que tem 40 anos de atuação, é uma empresa do setor de Medicina Diagnóstica com o maior parque de ressonância magnética fora do ambiente hospitalar da Bahia, que também é um dos maiores do Brasil, realiza cerca de 52.500 exames por mês e oferece serviços como diagnóstico por imagem, exames laboratoriais e vacinas.