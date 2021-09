Espécie que inspirou Pica-Pau do desenho será declarada extinta

O pica-pau-bico-de-marfim, famoso por ter inspirado o pássaro mais famoso do mundo, será declarada extinta. Além do 'Pica-Pau' do desenho animado, outras 22 espécies de pássaros, peixes e uma planta devem ser declarados extintos e removidos da lista de espécies ameaçadas de extinção pelo Serviço de Peixes e Vida Selvagem dos Estados Unidos nesta quarta-feira (29).

A lista inclui 11 pássaros, oito mexilhões de água doce, dois peixes, um morcego e uma planta, segundo o jornal New York Times.

Segundo a agência de notícias Associated Press, cientistas do governo esgotaram os esforços para encontrar as 23 espécies e alertaram que a mudança climática, somada a outras pressões, pode tornar tais desaparecimentos mais comuns.

Os fatores por trás dos desaparecimentos variam — desenvolvimento excessivo, poluição da água, extração de madeira, competição de espécies invasoras, pássaros mortos por penas e animais capturados por coletores privados. Em cada caso, os humanos foram a causa final.