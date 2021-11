Espera para embarcar no ferry-boat chega a 3h; rodovias têm movimento mais tranquilo

A volta para casa no feriadão continua com os velhos problemas de sempre. Só no sistema ferry-boat, o fluxo de passageiros gerou uma espera de cerca de 3 horas para motoristas e pedestres no terminal de Bom Despacho. Já em São Joaquim, o fluxo é tranquilo.

O sistema está operando com cinco ferries com viagens nos horários regulares e, de acordo com a Internacional Travessias, algumas viagens extras estão ocorrendo. O funcionamento hoje (15) é até 22h, mas a empresa administradora do ferry-boat já disse que saídas extras irão ocorrer após esse horário enquanto houver grande demanda.

A operação especial para o feriado da Proclamação da República continua nesta terça (16) e contará com as embarcações Dorival Caymmi, Ivete Sangalo, Anna Nery, Pinheiro e Rio Paraguaçu, realizando as travessias das 5h às 22h, sendo possível a realização de viagens extras, caso seja necessário.

Os horários regulares são: 5h, 6h, 8h, 10h, 11h, 12h, 14h, 16h, 17h, 18h, 19h, 20h, 21h e 22h, saindo do Terminal São Joaquim; e 5h, 6h, 8h, 9h, 10h, 12h, 13h, 14h, 16h, 17h, 18h, 19h, 20h, 21h e 22h, a partir do Terminal Bom Despacho.

Permanecem obrigatórios o uso de máscara e o atendimento a 75% da capacidade de lotação dos barcos para pedestres. A operação para o feriado conta com a parceria de órgãos de Salvador e Itaparica, como a Transalvador, Corpo de Bombeiros, Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), Polícia Rodoviária, Polícia Militar, Polícia Civil, e secretarias municipais das áreas de Mobilidade e Ordem Pública.

Rodovias

Nas rodovias federais e estaduais que cortam Salvador, o movimento é mais tranquilo. Na BR-324, por exemplo, segundo a concessionária Via Bahia, no início da noite, os quilômetros 605, na altura de Simões Filho, e 564, em Santo Amaro, tiveram tráfego lento no sentido Salvador devido ao grande fluxo de veículos. A partir das 21h, no entanto, o engarrafamento já tinha acabado.

Já na BA-099, mais conhecida como Linha Verde, houve engarrafamento apenas no final da tarde, no sentido Salvador, devido ao alto fluxo de veículos. Durante a noite, a situação já tinha se normalizado, inclusive na praça de pedágio, em ambos os sentidos, de acordo com a Concessionária Litoral Norte.

Um ponto de dificuldade para os motoristas nesse feriadão foi as fortes chuvas que caíram em Salvador. Ambas as concessionárias pedem quem as pessoas redobrem o cuidado, respeitem a sinalização e mantenha a distância segura.