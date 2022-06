'Espero que cumpram as normas de trânsito', diz Bruno Reis sobre motociata em Salvador

O prefeito Bruno Reis afirmou nesta quarta-feira (29) que espera que as normas de trânsito sejam cumpridas durante a "motociata" de apoiadores do presidente Jair Bolsonaro (PL) marcada para acontecer na manhã do sábado (2), na orla de Salvador.

Falando à imprensa durante uma entrega de chaves de um conjunto habitacional em Tubarão, Bruno confirmou que a prefeitura vai dar apoio para garantir a realização pacífica do passeio de moto, mas não confirmou se multaria participantes sem capacete, por exemplo, embora tenha feito um apelo para que todos sigam a lei. O próprio presidente já descumpriu a legislação de trânsito em algumas motociatas com apoiadores.

"Todos eventos que ocorrem na cidade, nós damos apoio e nesse não será diferente. Iremos dar todo suporte para que possa ocorrer sem qualquer tipo de incidente. E espero que as pessoas cumpram as normas de trânsito para evitar qualquer tipo de aplicação de multa. O princípio da prefeitura é sempre de educar e orientar. Com esse propósito que nossa equipe vai estar na rua, dando suporte para essa, como demos a todas outras manifestações e eventos que ocorrem na cidade", afirmou Bruno.

A "motociata" está prevista para sair da Barra às 9h, seguindo pela orla da cidade.