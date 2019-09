'Espero que tenha valido a lição', diz Piovani sobre término de Anitta e Scooby

A apresentadora Luana Piovani falou novamente sobre a separação do ex-marido, o surfista Pedro Scooby, e da cantora Anitta. Nesta segunda-feira (23), ela respondeu a um comentário que falava do tema.

“Lu, muito feliz por você e o Pedro serem amigos novamente! Os filhos agradecem! Agora, queria comentar, que circo que fizeram com o Pedro, hein? Será que é óbvio só para mim que aquele cara, o fofoqueiro no caso, é pau mandado da ex? Pqp! Que circo, hein, quantas ofensas desnecessárias ao cara. Mana, tenho muitos amigos homossexuais, Pedro é macho, galera! Pelo amor… Desculpe comentar, mas to boba com tudo isso! Espero que ele veja! Ubuntu pra você! Boa semana!”, escreveu a fã.

Luana respondeu, criticando ainda o citado "fofoqueiro no caso", muito provavelmente o jornalista Leo Dias. "Fro, não acho que tenha sido pau mandado, não, acho que é imbecil mesmo. Agora, passarinho que come pedra tem que saber o koo que tem. Pedro foi se meter com morcego, acordou de ponta-cabeça. Vivendo e aprendendo, espero que tenha valido a lição”, respondeu a loira.