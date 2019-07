Espetáculo Dois Cafés está em cartaz no Museu de Arte da Bahia

A vida adulta chega e, com ela, vêm as contas que devem ser pagas. Na peça Dois Cafés - Uma Tragicomédia Sobre Mudanças, quatro amigas moram juntas e se dão conta de que a boa vida de universitárias ficou para trás quando recebem a notícia de que o preço do aluguel vai subir.

A montagem, no Museu de Arte da Bahia, é dirigida por Otávio Correia. O espetáculo é inspirado nas sitcoms americanas e aborda a transição para a vida adulta.

No elenco, estão Alice Gramacho, Bárbara Laís Machado, Carla Lucena e Fabiane Leal. "O impacto de encarar a vida adulta é muito amendrotador, principalmente quando saímos de nossa zona de conforto. Por isso, é sempre importante ter a família e os amigos para contar. É um processo de amadurecimento em que toda ajuda é bem-vinda", diz Barbára, que venceu o prêmio Braskem de Teatro na categoria revelação pela peça Jackie - A do Mal ou Nem Tudo é O Que Parece.

Serviço

O quê: Espetáculo Dois Cafés (Corredor da Vitória)

Onde: Museu de Arte da Bahia

Quando: Sábados e domingos, até 4 de agosto, às 19h

Ingresso: R$ 20 (inteira) e R$ 10 (meia)