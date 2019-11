Espetáculo musical A Cor Púrpura chega à Salvador em março de 2020

(DIvulgação)

Musical fez enorme sucesso no sudeste e vai viajar o Brasil

O livro A Cor Púrpura, de Alice Walker, vencedor do Prêmio Pulitzer, e que inspirou o filme homônimo de Steven Spielberg, ganhou versão para o teatro musical. Depois de um estrondoso sucesso em São Paulo e Rio de Janeiro, o espetáculo chega a Salvador em março do próximo ano. O musical - adaptado por Artur Xexéo e dirigido pelo badalado diretor, Tadeu Aguiar - tem direção musical de Tony Lucchesi e reúne no elenco Letícia Soares, Sérgio Menezes, Lilian Valeska, Flavia Santana, Jorge Maia, dentre outros atores/cantores. De acordo com o diretor Tadeu Aguiar, serão duas apresentações diárias que devem acontecer no Teatro Castro Alves, entre os dias 6 e 8 de março.

Letras com sabor

A empresária Rosa Brandão, proprietária do Hotel Via dos Corais, na Praia do Forte, vai receber a Livraria Gastronômica, que ficará aberto ao público nos dias 29 e 30 de novembro. Com curadoria do jornalista gastronômico, editor e atual coordenador do Observatório da Gastronomia de São Paulo, André Boccato, a exposição reunirá mais de 80 títulos que estarão à venda com preços especiais. O Hotel também sediará o evento Poesias e Drinks, às 18 horas, do dia 30, com música ao vivo, bate-papo sobre poesias de gastronomia, e a aula show A Arte dos Drinks, ministrada pelo maitre e barman do hotel, Adeilson Lisboa.

Orquestra de frevo

Líder da Spok Frevo Orquestra, o Maestro Spok chega essa semana a Salvador para uma curta temporada do show Do Frevo ao Forró, de 28 a 30 de novembro, na Caixa Cultural Salvador. Spok vai dividir o palco com compositor Silvério Pessoa, no show que homenageia artistas como Luiz Gonzaga, Marinês e Jackson do Pandeiro.

(Divulgação)

Silvério e Spok dividirão o palco da Caixa Cultural

Jazz em cena

A Cia de Jazz Viviane Lopes traz para Salvador, nos dias 31 de novembro e 1º de dezembro, um workshop especial sobre jazz voltado para musicais. As aulas serão ministradas pela coreógrafa Kátia Barros, um dos principais nomes do estilo no país

(Divulgação)

A bailarina e coreógrafa Kátia Barros vai ministrar workshop

3 X 4 GENTE BOA

(Foto:GB Souza/Divulgação)

Italiano Andrea Borselli vai cantar em Lauro de Freitas

Foi no ano de 1996 que o italiano Andrea Borselli, nascido em Firenze, resolveu fazer da música sua profissão. Fluente em quatro idiomas (incluindo o português) ele vive encantando platéias dos cruzeiros marítimos onde costuma se apresentar no verão europeu, com um repertório que vai de clássicos da música de seu país a canções românticas de artistas de outras nacionalidades, como Elton John, por exemplo. Presença constante nos festivais de canção como o de San Remo, no seu país, Borselli volta a desembarcar na Bahia, onde tem grandes amigos, e descansa após suas turnês na Europa. Aqui, vez por outra, faz apresentações para atender convites dos seus admiradores baianos. Não raro, por ter nome parecido e a mesma nacionalidade do tenor Andrea Bocelli, é confundido com o conterrâneo. Mas somente pela semelhança dos nomes. Apesar de admirar o conterrâneo, não gosta quando isso acontece. “Tenho a minha carreira, o meu público, e vivo da música. Pra mim, é isso o que importa", diz. Em solo baiano desde a semana passada, o cantor, que se apresenta com seu inseparável piano, vai fazer um show especial, no próximo dia 7 de dezembro (sábado) às 20h30, no cerimonial Villa Cheberle, em Lauro de Freitas, a convite do casal Ester Aguirre e Fabio Cheberle. A apresentação integra a programação do evento Noite Italiana, promovido pela casa de eventos, com direito a um menu italianíssimo. Borselli aproveita a festa para apresentar seu mais novo álbum. Vale conferir.

Beleza I

A Simple Organic – marca de cosméticos e maquiagens sustentáveis, certificada pela Econet e PETA – inaugura seu primeiro ponto de venda, no próximo dia 3de dezembro, no Shopping da Bahia.

Beleza II

Já a Eudora, segunda marca do Grupo Boticário, inaugura na próxima quinta-feira (28), no Salvador Shopping, sua primeira loja no Nordeste. É da Bahia que o grupo abre caminho para o processo de expansão da marca na região.

Folia de luxo

O Camarote Salvador definiu o line-up da sua 20ª edição que traz como slogan Transforme o Impossível. Entre os dias 20 e 25 de fevereiro, o espaço mais luxuoso da folia baiana, que reúne cerca de cinco mil pessoas por dia, contará com 60 atrações nacionais e internacionais de diversos ritmos. Dentre as participação estará Martin Garrix, eleito pela revista DJ MAG, o DJ número 1 do mundo. Vintage Culture, Claptone, Kungs, Dj Jack-E e Sam Feldt também se apresentarão no espaço.

(Divulgação)

DJ Martin Garrix é um dos maiores do mundo

Noite da virada

O Fasano Salvador já definiu o menu e as atrações da sua festa de Réveillon. Quem decidir passar a noite da virada no hotel pode escolher entre participar do jantar no restaurante, seguido de festa com show de Márcia Short no terraço, ou optar entre um e outro.



Mais +

Raimundo Freire, da Kikaxassa, levou para a Fecachaça – Feira de Cachaça de Alambique, que está acontecendo dentro da Fenagro, no Parque de Exposições, as branquinhas mais selecionadas do estado. Dentre as preciosidades que podem ser conferidas e degustadas pelo público, estão cachaças produzidas nas cidades de Abaíra, Rio de Contas, Jussiape, Paramirim, Caculé, dentre outras.

Menos –

Desde que a Bahia foi atingida pelas manchas de óleo, no início de outubro, as praias do litoral continuam registrando, mesmo que em menor quantidade, que a situação ainda não está resolvida. O Governo do Estado já decretou situação de emergência e o petróleo continua avançando no litoral brasileiro. No último sábado, fragmentos do óleo foram detectados em praias do Rio de Janeiro. Tristeza!