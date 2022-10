Esportivo milionário: conheça o novo Porsche que custa a partir de R$ 1.7 milhão

A Porsche é estratégica ao revelar as configurações esportivas dos seus produtos. Para o 911, seu modelo mais icônico, é ainda mais. A empresa alemã apresentou agora a opção GT3 RS, um carro de competição que pode ser utilizado nas ruas. Sob o capô, ele leva um motor seis cilindros aspirado de 4 litros que rende 525 cv de potência e 47,4 kgfm de torque. Esse propulsor é associado a uma transmissão PDK de sete velocidade. Esse conjunto empurra o 911 GT3 RS de 0 a 100 km/h em apenas 3,2 segundos e a velocidade final é próxima dos 300 km/h. E para frear essa supermáquina, os discos de freio em compósito de cerâmica são de série e trazem discos de 410 milímetros no eixo dianteiro e discos de 390 mm no traseiro. As rodas são de 20 polegadas na frente e 21 pol atrás. De acordo com a Porsche, o carro já está disponível no Brasil para encomendas e chega no primeiro semestre de 2023. O preço inicial: R$ 1.769.000.

A configuração GT3 RS do 911 custará a partir de R$ 1.769.000

O interior tem elementos de competição e sofisticação

Esse Porsche acelera de 0 a 100 km/h em 3,2 segundos





Audi por assinatura

A Audi anuncia que seu programa de carros por assinatura tem novas opções: o A3 nas carrocerias sedã e hatch. Como em outros serviços por assinatura, no Audi Luxury Signature, o cliente paga um valor fixo mensal que inclui revisões e documentação em geral (IPVA, seguro e a licenciamento). Outra novidade é a expansão dos planos de assinatura para até 36 meses, opção que se junta aos planos de 12 e 24 meses. Nessa alternativa mais extensa, a assinatura mensal do A3, em qualquer carroceria, custa R$ 5.980. O programa está disponível em qualquer concessionária da marca, inclusive na de Salvador. Além do A3, estão inclusos A4, A5, Q3, Q5, Q7, Q8 e e-tron. De acordo com a Audi, o cliente pode customizar desde a cor dos bancos, incluir equipamentos opcionais e até blindagem, que pode ser contratada a parte.

Aniversário

A BMW está comemorando oito anos de produção de automóveis no Brasil. A planta é responsável pela produção dos SAVs X1, X3 e X4, além do Série 3, e já produziu mais de 80 mil veículos desde o início da sua operação.

Balanço de setembro

O mercado brasileiro de automóveis e comerciais leves novos somou 180.424 emplacamentos em setembro. Esse volume representa queda de 7,12% em relação a agosto e é 26,76% superior em comparação a setembro do ano passado. No acumulado deste ano foram licenciados 1.395.158 veículos contra 1.469.816 no mesmo período de 2021.

Divisão por marca

Entre os fabricantes, a Fiat liderou com 38.922 emplacamentos, o que corresponde a 21,57% de participação em setembro no mercado de automóveis e comerciais leves. A Chevrolet ficou com a segunda posição com 29.279 licenciamentos, correspondente a 16,24% de participação. Em terceiro, ficou a Volkswagen, que somou 26.154 unidades emplacadas no último mês (14,50%). Na sequência, duas marcas asiáticas: Hyundai (9,05%) e Toyota (8,30%). Da sexta à décima posição ficaram: Renault (7,06%), Jeep (6,05%), Honda (3,41%), Nissan (2,46%) e Citroën (2,21%). O lançamento do novo C3 representou a entrada da Citroën no top 10.

Modelos mais vendidos

Na disputa dos veículos, a Fiat liderou com a Strada. A picape somou 9.908 emplacamentos e ficou à frente do Hyundai HB20 (8.836), que fechou setembro em segundo lugar. Nas duas posições seguintes, dois modelos da Chevrolet: Onix (8.078) e Onix Plus (7.781). O Fiat Mobi fechou na quinta colocação (7.476). Da sexta à décima posição ficaram: Chevrolet Tracker (7.127), Fiat Argo (7.093), Volkswagen T-Cross (5.803), Volkswagen Gol (5.773) e Renault Kwid (5.719). A Fiat e a Chevrolet dominaram as dez primeiras posições com três modelos cada. A VW colocou dois carros no ranking.

Fiat Strada

Preferidos no estado

Na Bahia, as posições são diferentes da média nacional. A liderança em setembro ficou com o Chevrolet Onix, que teve 346 unidades licenciadas, apenas nove a mais que a Fiat Strada (337), que fechou o mês em segundo lugar. O Hyundai Creta ficou com a terceira posição, com 302 emplacamentos, somente cinco carros na frente do Chevrolet Tracker (297), quarto lugar. A quinta colocação ficou com o Chevroler Onix Plus (271). Da sexta à décima colocação ficaram: Fiat Toro (237), Fiat Pulse (200), Hyundai HB20 (197), Renault Kwid (165) e Jeep Compass (164). Como no ranking nacional, Fiat e Chevrolet posicionaram três modelos cada entre os dez mais emplacados. Destaque também para a Hyundai, que conseguiu a terceira posição com o Creta, e para a Jeep, que encaixou o Compass na décima colocação.

Mercado argentino

Na Argentina, o mercado de automóveis, o segundo maior da América do Sul, fechou em queda. Foram emplacados 34.563 automóveis e comerciais leves, volume 9,9% inferior ao obtido em agosto. Entre as marcas, as cinco primeiras posições são: Toyota (6.418 unidades), Renault (4.148), Volkswagen (4.103), Fiat (3.963) e Peugeot (2.568). Entre os veículos, os cinco primeiros foram: Fiat Cronos (2.702), Toyota Hilux (2.075), Peugeot 208 (2.127), Volkswagen Amarok (1.763) e Toyota Yaris (1.357).

Toyota Hilux