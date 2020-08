Esposa de Elsimar Coutinho fala sobre morte do marido: 'Continuaremos o seu legado'

Casada há 35 anos com Elsimar Coutinho, que faleceu na última segunda-feira (17), em decorrência de complicações do novo coronavírus, Tereza Coutinho falou hoje, pela primeira vez, sobre a perda do marido.

“Estar ao seu lado durante esses anos foi um privilégio único, que como mulher pude ter e ser. Usufruir de sua companhia, do seu toque, seu olhar, dividir e aplaudir suas realizações, me nutrir de sua sabedoria, apreender com a sua generosidade. Só posso agradecer”, disse, em postagem nas redes sociais.

(Foto: Alô Alô Bahia)

“Muito triste, muito difícil, dói muito! Com fé em Deus, tentarei não decepcioná-lo, buscarei forças nos seus ensinamentos, na sua coragem e principalmente no AMOR que nos uniu e nos fortaleceu através da família que construímos(...). Continuaremos o seu legado, defenderemos a sua bandeira e em especial honraremos o seu nome que tanto nos orgulha”, finalizou.

Além da esposa, Elsimar deixou cinco filhos (Patricia, Ricardo, Lapo, Tess e Charlotte), dez netos e quatro bisnetos.