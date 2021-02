Esposa de empresário desaparecido desbrava litoral do Rio em busca do marido

O empresário Ricardo José Kirst está desaparecido após tentar ir do Rio de Janeiro até Fortaleza em uma lancha, acompanhado de mais quatro amigos. Após cinco dias de buscas sem sucesso, Tatiane Cruz, esposa de Ricardo, decidiu percorrer por conta própria a costa fluminense em busca de seu marido, acompanhada de pescadores locais.

"Eles conhecem o mar. Não estão mortos, estão perdidos. Não desistam deles, gente. Eles estão aqui em ilhas, perdidos", disse. "Esses homens estão em terra, estão vivos. Por favor, me ajudem. O que está precisando é de alguém para buscá-los. Por favor, se movimentem. São cinco vidas", implora Tatiane.

Apesar dos esforços para encontrar os navegantes com vida, a Marinha do Brasil informou ontem (4) que que aeronaves da Força Aérea Brasileira (FAB) encontraram dois corpos supostamente relacionados a tripulantes da embarcação de Ricardo. De acordo com a nota, as equipes já varreram uma área de 55 mil quilômetros quadrados, e que as buscas iriam seguir nesta sexta-feira (5).

A última comunicação feita pelo grupo ocorreu há sete dias, quando estavam próximos ao Farol de São Thomé, no litoral norte do Rio de Janeiro. No sábado passado, os navegantes enviaram um pedido de socorro para a Marinha, que iniciou as buscas nos dia seguinte.

A possível razão pelo desaparecimento seria um forte temporal que atingiu a lancha durante a travessia, além dos fortes ventos na área. Além de Ricardo, estavam na embarcação o empresário Domingos Sávio Ribeiro, o comandante Guilherme Ambrósio de Oliveira, e os mestres de máquina José Cláudio de Souza Vieira e Wilson Martins dos Santos.