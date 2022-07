Esposa de ex-presidente da Caixa diz que querem destruir sua família: 'inveja'

Manuella Guimarães, mulher do ex-presidente da Caixa Econômica Federal Pedro Guimarães, demitido depois de ser acusado de assédio por funcionárias, quebrou o silêncio sobre o caso através de uma publicação do Instagram nesta segunda-feira (4). Ela afirmou que as denúncias são resultado pessoas que tentam destruir sua família.

“Sabíamos que na luta pelo Brasil haveria deslealdade, inveja, sordidez e falsidade. Sabíamos que seriam acompanhados de ataques deliberados e impiedosos com objetivo único de destruir nossa família”, publicou.

Na legenda, Manuella também mencionou o pai, Léo Pinheiro, ex-presidente da OAS e delator do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), no âmbito da operação Lava Jato.

“Para muitos, minha guerra por um Brasil melhor começou em 2019 com o Pedro Presidente da Caixa Econômica Federal. Entretanto, começou em 2014 com o meu pai, Leo Pinheiro. Lutamos armados com a verdade e somos protegidos pela fé”, escreveu.

Pedro Guimarães comentou a publicação: “Eu te amo”. A primeira-dama Michelle Bolsonaro, de quem é amiga, também respondeu: “Querida”.