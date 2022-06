Esposa de indigenista Bruno Pereira cobra explicações após embaixador citar corpos

A esposa de Bruno Pereira, Beatriz Matos, foi às redes sociais nesta segunda-feira, 13, cobrar novos esclarecimentos sobre o paradeiro do indigenista após confirmar que foi informada pela Polícia Federal que seu marido e o jornalista britânico Dom Phillips ainda não foram localizados. A informação citada por Beatriz corresponde à nota oficial divulgada pela Polícia Federal nesta manhã.

"A Polícia Federal tem o compromisso de passar as informações para a família primeiro e para a superintendência de Manaus, eles confirmaram para gente que nenhum corpo foi encontrado, conforme nota oficial. É necessário que se apure de onde o embaixador tirou essa informação", afirmou Beatriz.

Mais cedo, a família do repórter disse que foi comunicada pela embaixada do Brasil no Reino Unido sobre a suposta descoberta dos corpos no Amazonas. Procurada, a embaixada declarou que não poderia comentar o assunto.

De acordo com André Trigueiro, da GloboNews, que trocou mensagens com Paul Sherwood, cunhado de Phillips, ele foi procurado pelo embaixador Roberto Doring.

Mais cedo, Trigueiro havia relatado conversa que teve com Alessandra, a mulher do jornalista inglês, nessa mesma linha. Já a Polícia Federal, entretanto, diz somente ter encontrado material biológico no rio e encaminhado para perícia, conforme havia sido divulgado anteriormente.