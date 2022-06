Esposa de jornalista desaparecido na Amazônia faz apelo por reforço nas buscas

A esposa do jornalista inglês Dom Phillips, que está desaparecido na Amazônia com o idigenista Bruno Pereira, pediu que as autoridades brasileiras reforcem as buscas. Eles sumiram no domingo (5), na região do Vale do Javari.

"Queria fazer um apelo pro governo federal e pros órgãos competentes, para intensificar as buscas. A gente ainda tem um pouquinho de esperança de encontrar eles. Mesmo que eu não encontre o amor da minha vida vivo, eles têm que ser encontrados, por favor", diz Alessandra Sampaio, no vídeo enviado à TV Bahia.

Ela continua: "Eu não quis falar antes porque a família toda está muito chocada e a gente não está sabendo reagir. Mas eu estou fazendo esse apelo, por favor, para intensificar essas buscas”.

Pedido feito por Alessandra Sampaio, mulher do jornalista britânico Dom Phillips, desaparecido desde domingo na Amazônia juntamente com o indigenista da Funai, Bruno Pereira. @policiafederal @JusticaGovBR @DefesaGovBr pic.twitter.com/HMwJGDR1Vk — André Trigueiro (@andretrig) June 7, 2022

A irmã do jornalista também gravou um vídeo em que pede urgência das autoridades. "Cada minuto conta", diz Sian Phillips, que mora no Reino Unido.

"Meu irmão Dom vive no Brasil com a mulher dele, ele ama o país e se preocupa muito com as pessoas lá. Nós sabíamos que é um lugar perigoso, mas o Dom realmente é um jornalista talentoso e estava fazendo pesquisas para um livro quando desapareceu ontem", diz, pedindo "urgência" e lembrando que o tempo é crucial.

Dom mora com a esposa em Salvador, depois de viver no Rio e em São Paulo. Ele é colaborador de vários jornais pelo mundo. Bruno Pereira, que o acompanhou na viagem, é servidor da Funai e atua estudando questões dos povos indígenas. Ele já recebeu várias ameaças de madeireiros, garimpeiros e pescadores que agem irregularmente na região da Amazônia.

Buscas

Em comunicado divulgado na manhã desta terça-feira, 7, o Ministério das Relações Exteriores disse que a Polícia Federal (PF) e a Marinha estão tomando "todas as providências" para localizar Pereira e Dom Phillips o mais rapidamente possível. O Itamaraty observou, ainda, que tomou conhecimento do assunto "com grande preocupação".



"O governo brasileiro tomou conhecimento, com grande preocupação, da notícia de que o jornalista britânico Dom Phillips e o indigenista Bruno Pereira estão desaparecidos na região do Vale do Javari, na Amazônia. Mobilizado desde logo, o Departamento de Polícia Federal (PF) está atuando naquela região e tomando todas as providências para localizá-los o mais rápido possível. A PF fez repetidas incursões e tem contado com o apoio da Marinha do Brasil, que se somou aos esforços nos trabalhos de buscas de ambos os cidadãos. O governo brasileiro seguirá acompanhando as buscas com o zelo que o caso demanda e envidando os esforços necessários para encontrar prontamente o profissional da imprensa britânica e o servidor da Fundação Nacional do Índio. Na hipótese de o desaparecimento ter sido causado por atividade criminosa, todas as providências serão tomadas para levar os perpetradores à Justiça. Os familiares e colegas de trabalho dos desaparecidos serão mantidos a par do progresso das buscas", diz o comunicado.