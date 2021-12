Esposa de Maurílio relata reação do cantor em visita: ‘Chorou e batimento aumentou’

Luana Ramos, esposa do sertanejo Maurílio, da dupla com Luíza, se emocionou ao contar em vídeos no Instagram, neste domingo (19), que o cantor reagiu durante a visita que ela fez para ele pela manhã.

O artista de 28 anos foi hospitalizado nesta semana, em Goiânia, após sofrer três paradas cardíacas e ser diagnosticado com tromboembolismo pulmonar, além de lesão renal.

“Eu falei que hoje era um dia de vitória, né? Fui fazer a visita de hoje e comecei a conversar com ele, igual a gente faz todo dia. E, aí, ele começou a chorar. Chorou, o batimento cardíaco dele aumentou. E aí ele começou a ter espasmos musculares, começou a tossir, até me assustei um pouco”, comentou Luana, também emocionada.

Segundo a equipe do hospital, a reação de Maurílio era para comemorar. “O pessoal da UTI falou que isso era muito bom, que era sinal que ele estava me escutando”, explicou Luana.

Maurílio segue internado em estado grave na UTI. Na quinta-feira (16), ele teve uma leve melhora no quadro respiratório, segundo informou o médico Wandervam Azevedo.

O sertanejo passou mal enquanto participava da gravação de um DVD na capital goiana. "As partes clínica e a respiratória deram uma melhorada. Por exemplo, ontem [15], o respirador eletrônico chegou a fornecer 80% de oxigênio e, hoje [16], caiu para 60%, o que é um bom sinal", explicou Azevedo.

Ainda de acordo com o médico, a tromboembolia pulmonar é a uma obstrução dos vasos da artéria pulmonar, que causa um coágulo, provavelmente da perna, que pode ir para o pulmão, coração ou cérebro, bloqueando o fluxo do sangue nesses lugares. Ele disse ainda que a doença é grave e que causa morte súbita em 25% dos casos.