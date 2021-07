Esposa de Rodrigo Faro e três filhas também testam positivo para covid-19

Vera Viel, esposa de Rodrigo Faro, está com coronavírus. Ela e as filhas Clara, Maria e Helena tiveram resultado positivo para covid-19 logo após o apresentador da Record TV também apresentar sintomas da doença e confirmar a contaminação.



O irmão dele, Danilo Faro, publicou no Instagram um comunicado oficial sobre o estado de saúde da família.



"Comunicamos que o apresentador Rodrigo Faro testou positivo para o covid-19 na manhã desta sexta-feira, 2 de julho. A gravação do programa 'Hora do Faro' precisou ser cancelada e Rodrigo foi encaminhado para o Hospital Moriah, em São Paulo, onde realizou uma série de exames", diz a nota.



O comunicado esclarece que ele não apresenta sintomas mais graves do coronavírus e deverá ficar em casa nos próximos dias, inclusive com o cancelamento de compromissos profissionais dele



"Vera Viel, esposa de Rodrigo, e suas filhas Clara, Maria e Helena também testaram positivo e estão bem, sem qualquer tipo de sintoma mais grave e em casa", complementa a nota.



Danilo Faro também é grato pelo carinho e mensagens de apoio dos fãs e amigos. "Queremos agradecer o carinho que temos recebido de tantas pessoas", escreveu.



No Instagram, Vera Viel publicou uma mensagem de fé para os seguidores. "Se Deus quiser tudo ficará bem", escreveu na rede social.

Teste de covid

O SBT negou que o apresentador Rodrigo Faro tenha se recusado a fazer um teste para coronavírus quando foi até a emissora gravar uma ação comercial com Eliana, no último dia 30 de junho. A emissora divulgou uma nota sobre o caso depois de ser pressionada pelo próprio Faro, depois que foi informado que ele havia se negado a ser testado. Como ele está com covid-19, pessoas das duas emissoras estão em quarentena por terem tido contato com Faro.

A emissora diz que quando Faro chegou foi recepcionado por dois funcionários que o levaram ao camarim, onde foi informado sobre a necessidade de fazer o teste. Faro disse que havia feito um teste já pela manhã, por conta da gravação de uma ação comercial para outro cliente. Ele mostrou o resultado negativo. "Diante disso, foi liberado da realização de um novo teste e se colocou à disposição para realizá-lo novamente se necessário fosse", diz o SBT em nota.

O SBT diz ainda que Faro não circulou pela emissora, ficando só no camarim e no estúdio onde gravou a ação.

A nota foi divulgada depois que Faro usou os stories do Instagram para atacar a emissora. "Jamais me neguei a fazer exame! Diga a verdade, SBT. Vocês não me deixaram fazer exame porque já tinha feito", escreveu. "Não vão dizer que seus funcionários do departamento comercial Flávia e Davi disseram que eu não precisava fazer exame?".