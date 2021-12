Esposa de Thammy Miranda se irrita com pergunta sobre órgão genital do marido

A empreendedora digital Andressa Ferreira, 33 anos, perdeu a paciência durante interação com seus seguidores das redes sociais na tarde desta quinta (9). Ao ser questionada a respeito do órgão genital do marido, o vereador Thammy Miranda, 39, deu uma resposta afiada.

"Seu marido já fez o transplante de pênis?", perguntou um internauta, que enviou a 'dúvida' por meio da caixinha de perguntas e respostas do Instagram Stories.

"Por aqui temos um fiscal de partes íntimas. Imagina se eu saísse na rua perguntando do marido de vocês?", reclamou Andressa.

Recentemente batizada em igreja evangélica inclusiva, junto com Thammy, Andressa revelou que recentemente que eles não fazem mais sexo a três depois da conversão religiosa.

"Hoje em dia não faz mais sentido. Quando a carne está fraca, precisamos fortalecer nosso espírito", declarou a mãe do pequeno Bento, de quase dois anos de idade.