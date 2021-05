Esposa e advogada de empresário são presas pela operação Marca-Passo

A esposa e a advogada de um empresário investigado por sonegação de impostos foram presas em Irecê, no último sábado (1º). De acordo com a Secretaria da Segurança Pública do Estado (SSP-BA), as prisões foram um desdobramentoda Operação Marca-Passo, deflagrada na última quinta-feira (29).

O empresário é investigado pelo o Departamento de Repressão e Combate ao Crime Organizado (Draco) pela suspeita de sonegar mais R$ 12 milhões. Segundo a SSP, as mulheres atuavam para ocultar bens, blindar valores e destruir provas.

Ao todo, foram cumpridos cinco mandados de busca e apreensão na casa e nos estabelecimentos do suspeito, que é empresário do setor de supermercados. As duas mulheres, assim como o empresário, estão custodiadas em Salvador.

"Mais um importante passo da operação, por conveniência da instrução criminal e visando não permitir a destruição de provas", disse o diretor do Draco, delegado José Bezerra Alves Júnior.

A operação contou com equipes da Coordenação Especializada de Combate à Corrupção e Lavagem de Dinheiro, do Grupo de Atuação Especial de Combate à Sonegação Fiscal e aos Crimes Contra a Ordem Tributária, Econômica, as Relações de Consumo, da Economia Popular do MP; da Inspetoria Fazendária de Investigação e Pesquisa (Infip) e da Sefaz.